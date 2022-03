Influencers openhartig over verslaving en depressie

Wat moet je doen als je compleet bent vastgelopen in je leven… en je moet nog 18 worden? In de vijfdelige YouTube-serie ‘ HELP! De onzichtbare strijd van een jonge generatie’ , gaan vijf bekende influencers op zoek naar het antwoord op die vraag en spreken ze openhartig over hun psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen.

Presentatrice Sophie Ousri (zelf in herstel van een depressie) en documentairemaker Jonathan de Jong interviewen de influencers Jeroen van Holland, Merlijn Kamerling, Sophie Milzink en Jiami Jongejan die allen kampten met psychische problemen. Daarnaast bezoekt ze met een aantal jongeren de kliniek waar ze allen hun herstel hebben gevonden: Yes We Can Clinics.

Het stond al lang op Sophie’s verlanglijstje om deze serie te maken, verklaart ze. “Elke dag vechten duizenden jongeren tegen mentale problemen en verslavingen, zonder dat iemand dit weet. Ik was één van hen. Samen met lotgenoten onderzoek ik wat je kan doen als je geen uitweg meer weet. Want dit is wat ik wil laten zien: hoe diep je ook zit, die uitweg is er. Echt!”

Beter omkijken naar de jeugd

De Youtube-serie werd gemaakt met medewerking van jeugdkliniek Yes We Can Clinics. Oprichter Jan Willem Poot: “Wat Sophie zegt klopt. Jaarlijks kloppen er duizenden jongeren bij ons aan omdat ze nergens anders de juiste hulp krijgen. Met deze serie willen we een groeiend maatschappelijk probleem aan de kaak stellen: we móéten als samenleving véél beter omkijken naar de jeugd en beter ingrijpen als een jongere compleet vastzit. De situatie is echt veel ernstiger dan we denken.”

De vijfdelige serie wordt uitgebracht door &.Agency. Op donderdag 17 maart wordt de eerste aflevering gepubliceerd op het YouTube-kanaal van Yes We Can Clinics en op donderdag 24 maart volgen de overige vier afleveringen.

Bron: Yes We Can Clinics