Kunstmatige intelligentie in de ouderenzorg geen sciencefiction’

Een nieuw onderzoeksproject moet leiden tot ‘passende, warme en slimme zorgtechnologie’ voor mensen met dementie. Hierbij staat de inzet van artificial intelligence (AI) centraal voor oplossingen die aansluiten bij wat mensen met dementie zelf willen of nodig hebben. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) trekt er 3 miljoen euro subsidie voor uit. De subsidieaanvraag is ingediend door diverse universiteiten, kennisorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars. Het onderzoeksproject staat onder leiding van de TU Eindhoven en luistert naar de naam QoLEAD (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia) en gaat zes jaar duren.

Eng

In de langdurige zorg verzamelen en delen we veel gegevens van cliënten en zorgverleners. In toenemende mate gaat het om data uit digitale zorgplannen, AI-gedreven domotica en wearables. Soms helpen data en AI te begrijpen wat er is gebeurd, soms voorspellen ze wat er kán gebeuren. Dat klinkt misschien als sciencefiction en een beetje eng, maar deze ontwikkeling kan zeker menselijke en zinvolle zorg opleveren.

Ik vind het daarom belangrijk dat zorgaanbieders samenwerken om datagedreven zorg naar een hoger niveau te tillen. We vinden dat data en AI op een zinvolle manier ontworpen en ingezet moet worden. Hoe zorgen we voor een balans tussen automatisering en mensgedreven persoonsgerichte zorg? We verwachten dat dit onderzoeksprogramma hier veel aan zal bijdragen.

Beloften

De grootste beloften zijn dat AI zorgprofessionals en cliënten kan helpen bij ziektepreventie, gezondheidsbevordering, het kiezen van de behandeling die de grootste kans op de gewenste resultaten geeft, alsook het leveren van meer persoonsgerichte en warme zorg. Denk aan dagstructuurondersteuning dankzij technologie die mensen met geheugenklachten helpen dagelijkse dingen te onthouden, zoals een seniorentablet of sociale robot. Of aan een technologie die zorgprofessionals en naasten inzicht geeft in het leefpatroon, zoals leefstijlmonitoring. Dat zijn met het oog op de toekomst van de zorg zeer waardevolle toepassingen.

Henk Herman Nap, Senior onderzoeker Ehealth, Vilans