Minister Conny Helder: demente oudere blijft straks thuis wonen

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg verwacht dat ouderen met dementie thuis blijven wonen met ondersteuning van thuis- en mantelzorg en technische innovaties. Extra verpleeghuisplekken, zoals we die nu kennen, komen er niet of nauwelijks bij. Dat zegt Helder in Meldpunt bij MAX op vrijdag 25 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

De ouderenzorg staat onder druk door gebrek aan geld, verpleeghuisplekken en personeel in combinatie met een snel toenemend aantal zorgbehoevende ouderen. Ruim 18.000 hulpbehoevenden staan op de wachtlijst voor langdurige zorg. Verpleeghuizen krijgen hun roosters niet meer rond door een hoog ziekteverzuim en personeelsgebrek.

Meldpunt liet vorige week zien dat in de thuiszorg, wegens hetzelfde personeelsgebrek, niet direct hulp verleend wordt aan dementerende ouderen. De komende jaren worden de tekorten door de rap oplopende vergrijzing alleen maar groter.



Minister Conny Helder vertelt in Meldpunt dat het kabinet inzet op preventie en zo lang mogelijk thuis wonen. Ze verwacht dat in de toekomst ouderen, ook met dementie, thuis kunnen blijven wonen. “De 130.000 verpleeghuisplekken die we nu hebben, behouden we. Maar we kunnen de groei van 25.000 verpleeghuisplekken die we nodig hebben niet op dezelfde manier vormgeven, omdat we daar de medewerkers niet voor hebben.” Voor wie verpleegzorg thuis niet langer kan, moet een verpleeghuisplek beschikbaar zijn, zegt Helder.

De minister vertelt verder dat zij met zorgverzekeraars in gesprek gaat om onnodige regels te schrappen en zo de bureaucratie terug te dringen. Op de uitspraken van minister Helder reageert Anneke Westerlaken van de branchevereniging van zorgorganisaties Actiz.

Verder in Meldpunt: rechtszaak tegen Menzis om dubbel betaalde premie



Jan Wegdam ontdekt dat zijn gehandicapte zoon Rogier, die in een instelling verblijft, jarenlang dubbel verzekerd is voor tandartskosten. Hij heeft voor hem een aanvullende tandartsverzekering terwijl het verblijf in de instelling, inclusief tandarts, wordt vergoed op basis van de Wet Langdurige Zorg. Hetzelfde overkomt Jan Ekelenkamp, vader van Anne, die vanaf haar geboorte een verstandelijke beperking heeft.



Zorgverzekeraar Menzis betaalt met frisse tegenzin 83.000 aan zorgpremie terug aan gedupeerde cliënten. Maar de zorgverzekeraar blijft, volgens Wegdam, de tandartsverzekeringen verkopen aan ouders en cliëntvertegenwoordigers van gehandicapten. Volgens week is de rechtszaak van een groep Twentse ouders van kinderen met een verstandelijke beperking tegen Menzis.

Elles de Bruin blikt hierop vooruit met Boris van der Ham van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Pouwel van de Siepkamp van KansPlus, een belangenorganisatie voor verstandelijk gehandicapten.

MAX: Meldpunt

Vrijdag 25 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2

Presentatie: Elles de Bruin