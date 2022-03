Omschakeling naar zomertijd maakt katterig en brengt mensen van slag

In de nacht van aanstaande zaterdag op zondag 26 maart zetten we de klokken een uur vooruit. In de hele Europese Unie begint in de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart de zomertijd. De klok wordt om 2 uur één uur vooruit gezet, van 2 naar 3 uur. De zomertijd is ingevoerd opdat we langer zouden kunnen genieten van daglicht. Zo’n 40% van de mensen geeft aan ongeveer een dag nodig te hebben om aan zomertijd te wennen. En maar liefst een op de tien Nederlanders is echt behoorlijk van slag als de klok een uur vooruit wordt gezet en heeft minstens een week nodig om weer in het goede ritme te komen. Ook blijkt dat vrouwen meer moeite hebben om zich aan te passen aan de zomertijd dan mannen. Daarnaast geeft de omzetting naar zomertijd en terug verwarring bij mensen die medicijnen gebruiken.

De overgang naar zomertijd ontregelt onze biologische klok en kan ons ritme verstoren. Gelukkig raakt niet iedereen van slag of uit zijn ritme door het instellen van de zomertijd verschil.

Medicijnen

Als de klok wordt verzet vanwege de zomer- of wintertijd, neem dan de medicijnen in op de tijden die u gewend bent. U hoeft dus niet te schuiven met uw innametijden. Bij vragen of twijfel kan het beste de apotheek worden geraadpleegd.

Dit betekent dat u eenmaal per jaar een uur te vroeg uw medicijnen slikt en eenmaal per jaar een uur te laat. Omdat dit maar twee keer per jaar gebeurt, is het niet erg. De zomertijd gaat elk jaar in het laatste weekeinde van maart in en eindigt in het laatste weekeinde van oktober.

In februari vroegen de leden aan de Europese Commissie om het zomer-/wintertijdsysteem te onderzoeken en, indien nodig, een voorstel voor herziening voor te stellen. Leden van het Europese Parlement hebben gevraagd om een grondige beoordeling van het huidige systeem van zomertijd en wintertijd en, indien nodig, herziening van de regels, in een resolutie die begon februari is aangenomen.

Burgers zich zorgen maakt over de tweejaarlijkse klokwijziging die het begin en het einde van de zomer markeert, die het laatste weekend van maart en oktober plaatsvindt. Talloze studies zijn er niet in geslaagd een sluitend resultaat te bereiken, maar wijzen op negatieve effecten op de volksgezondheid, zeggen Europarlementariërs. Zij roepen de Commissie op om de richtlijn betreffende de zomertijdgeving grondig te evalueren en het voorstel zo nodig te herzien. Deze resolutie werd aangenomen met 384 stemmen voor, 153 tegen, 12 onthoudingen.

De huidige richtlijn betreffende de zomertijdregelingen, die in 2001 in werking is getreden, biedt een geharmoniseerde datum en tijd voor het begin en het einde van de zomertijd in de EU, met als doel de interne markt te helpen effectief te functioneren.

Analyse

De analyse kon ook geen oorzakelijk verband tonen tussen de verkeersveiligheid en het zomeruur. De lichamelijke gevolgen van de uurwissel voor de mens zijn er wel, maar meestal gaat het over kleine kwalen die niet lang duren. Onderzoekers van de Universiteit van Turku in Finland Zomertijd stelden vast dat het voor- of achteruit zetten van de klok tijdelijk de kans op het krijgen van een beroerte verhoogt. Zij vergeleken de medische gegevens van ziekenhuispatiënten tussen 2004 en 2013.

Gezondheidseffecten zomertijd

Hierbij keken zij naar het percentage beroertes van 3.033 patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen in de week na zomer- of wintertijd en naar het percentage beroertes van 11.801 patiënten die twee weken daarvoor of daarna werden opgenomen.

In de studie komt naar voren dat het risico in de week na de wissel van de klok hoger is, vooral in de eerste twee dagen. Bij de bestudeerde groep lag het percentage dat een ischemische beroerte had, waarbij plotselinge neurologische tekorten worden geproduceerd die langer dan een uur aanhouden, 8 procent hoger.

