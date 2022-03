De appel geeft zijn gezonde geheimen bloot

An apple a day keeps the doctor away! Volgens dit oude Engelse gezegde zorgt het dagelijks eten van een appel voor een betere gezondheid. Het gaat daarbij vooral om de inname van vezels, vitaminen en mineralen die in een appel zitten. Maar er zitten nog veel meer gezonde stofjes in dit bekende stukje fruit. Jerome Hendriks van Universiteit Hasselt doet er onderzoek naar.

“De fruitsector in de regio staat sterk onder druk. Er is veel concurrentie vanuit het buitenland en de omzetten lopen terug. Door via dit onderzoek te kijken welke potente stoffen er in fruit zitten, kunnen er in de toekomst nieuwe producten ontwikkeld worden met mooie gezondheidswaarden. Maar het is een ingewikkelde puzzel, omdat een appel boordevol gezonde stoffen zit. Welke stof heeft welk effect?”

Appels bevatten stoffen die mogelijk kunnen helpen bij het onderdrukken en vertragen van symptomen van chronische ziekten, zoals Multiple Sclerose (MS). Nederlands en Belgisch Limburg doen via het project ‘De waarde van Limburgs fruit’ gezamenlijk onderzoek naar de effecten van werkbare stoffen in onder andere appels. Het doel is om binnen een paar jaar de stoffen van appels te kunnen toepassen bij de onderdrukking, vertraging en het geven van verlichting bij chronische ziekten.

De eerste resultaten zijn veelbelovend volgens Jerome Hendriks, Professor Neuroimmunology aan de Universiteit Hasselt. “Dit onderzoek is een ingewikkelde puzzel, omdat een appel boordevol gezonde stoffen zit. Maar welke stof heeft welk effect? We hebben in het laboratorium via celkweekmodellen de hersencellen van muizen laten groeien en gekeken wat er met deze cellen gebeurt als er bepaalde stoffen toegevoegd werden. Dit heeft een aantal hele potente stoffen opgeleverd die de capaciteit hebben om het herstel in hersencellen te bevorderen.”

Het onderzoek concentreert zich in eerste instantie op MS, maar de kans bestaat dat de werkzame stoffen ook verlichting kunnen bieden bij andere chronische ziektes zoals Alzheimer, aldus Hendriks, “Het gaat bij een goede werking niet per se om een pil gemaakt uit fruit, maar ook juist om een combinatie van stoffen die een appel bevat.”

Bron: Brightlands