Peter Langenbach neemt afscheid als voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis

Na ruim 6,5 jaar voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis te zijn geweest, start Peter Langenbach per 1 juli als directeur Zorginkoop bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea.

Peter: “Voor mij is dit een hele moeilijke beslissing geweest want ik heb met heel veel plezier in het Maasstad Ziekenhuis gewerkt. Met hart en ziel heb ik me ingezet om bij te kunnen dragen aan onze hoogste prioriteit: het leveren van goede patiëntenzorg. Ik ben trots op de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. We hebben mooie resultaten geboekt, zoals het lidmaatschap van Santeon, de vier ziekenhuizen die overgingen naar hetzelfde EPD* en het financieel gezond worden van het Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse MC. Nu we de herijking van de strategie voor 2022-2025 aan het afronden zijn, is voor mij het moment daar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Vol trots neem ik afscheid van deze prachtige organisatie en haar bevlogen medewerkers.

Ik vind het een mooie kans en uitdaging om bij Zilveren Kruis bij te mogen dragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en kijk uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega’s.”

Voorzitter raad van toezicht, Bart van de Leemput: “Na zijn inzet bij het Maasstad Ziekenhuis en Medisch Centrum Spijkenisse is dit een mooie vervolgstap in zijn carrière. We waarderen Peter om zijn leiderschap, enorme scherpte en betrokkenheid. Mede onder zijn leiding heeft het Maasstad Ziekenhuis grote stappen voorwaarts gemaakt, waarvoor we Peter zeer dankbaar zijn. Hij heeft een belangrijke rol vervuld in het aanjagen van vernieuwing zoals het waardegedreven zorgcontract en zijn inzet voor gastgerichtheid in het ziekenhuis. Het belang van het geven van oprechte aandacht aan zowel patiënten als medewerkers heeft Peter altijd benadrukt. Wij feliciteren hem van harte en als raad van toezicht wensen we hem veel succes met deze stap.”

Wietske Vrijland, lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis: “Peter gaat een prachtige uitdaging aan en kan in zijn nieuwe functie van grote betekenis zijn voor de zorg. De functie past goed bij wat hij de afgelopen jaren in het Maasstad Ziekenhuis bereikt heeft voor onze patiënten. Peter en ik hebben ons samen met de medische besturen, de VAR, leidinggevenden en alle medewerkers sterk gemaakt voor goede zorg. We hebben een stevige basis voor de toekomst neergezet. Ik bedank Peter voor zijn bijdrage daaraan en voor de prettige samenwerking van de afgelopen 4,5 jaar en wens hem veel succes in zijn nieuwe functie. De ingezette koers houden we vast in de komende jaren, daar zal ik me samen met alle collega’s van het Maasstad Ziekenhuis voor inzetten.”

* Het van Weel- Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum gingen in 2017 over naar één elektronisch patiëntendossier (EPD).

