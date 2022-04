Partijen in de eerstelijnszorg voelen urgentie voor hybride huisartsenzorg

Op zoek naar de ideale mix van fysieke zorg en digitale zorg op afstand

Hoe blijft de huisartsenzorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk met behoud van de kwaliteit van zorg? En hoe worden huisartsen en hun medewerkers ondersteund in de hoge werkdruk? Medicinfo publiceerde deze week een whitepaper over de mogelijkheden van hybride zorg voor een toekomstbestendige huisartsenpraktijk. Diverse experts zoals Lea Bouwmeester, Dianda Veldman, zorgverzekeraars en enkele huisartsen die al hybride werken delen hun visie op de noodzaak van digitaliseren. En ze beschrijven de manieren waarop fysieke en digitale zorg gecombineerd zouden kunnen worden. Het doel van het whitepaper is om huisartsen te inspireren na te denken over de ideale mix van zorg in de praktijk en op afstand.

Geert Elbers, huisarts in de Brabantse dorpen Liempde en Gemonde: “Om de toenemende zorgvraag in de eerste lijn aan te kunnen, denk ik dat we alles wat digitaal kan, digitaal aan moeten bieden. Natuurlijk moeten we daarbij wel in het achterhoofd houden dat het opbouwen van een band met de patiënt en onderzoek niet puur digitaal kan. We zullen moeten blijven blenden.”

De toenemende zorgvraag, het groeiende tekort aan huisartsen en de toegenomen digitale vaardigheden van patiënten vragen om een versnelde doorvoering van digitale innovaties. Tegelijkertijd moet de kracht van de huisartsenzorg, met de persoonlijke relatie tussen huisarts en patiënt, gewaarborgd blijven. Hybride huisartsenzorg verenigt het beste van twee werelden en is het passende antwoord op het toegankelijk en persoonlijk houden van de huisartsenzorg. In het whitepaper worden diverse manieren beschreven waarop een huisartsenpraktijk ondersteund kan worden met persoonlijke zorg op afstand variërend van een instapklare patiëntenapp, een live chatfunctie in een bestaand patiëntportaal of een digitale oplossing voor een gehele regio.

Dianda Veldman, Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland: “Ik zie er naar uit dat veel meer huisartspraktijken ‘hybride’ worden. Digitaal waar het kan en voor patiënten die dat willen, maar natuurlijk ook met goed persoonlijk contact met de mensen in de huisartspraktijk.”

Steven van Kemenade, medisch directeur bij Medicinfo: “Als we vooruit kijken naar de uitdagingen die we samen hebben, dan is het goed om te zien dat veel partijen in de eerstelijnszorg dezelfde urgentie en opdracht voelen. Wij geloven erin dat we met een hybride zorgmodel de huidige werkdruk en capaciteitsproblemen kunnen verlagen, tijdelijk of structureel. Maar ook dat het ons zorgsysteem minder kwetsbaar maakt op het moment dat een regio te maken krijgt met een serieus huisartsentekort.”

Het whitepaper is te downloaden op https://medicinfo.nl/hybride-huisartsenzorg/ (Je moet je gegevens aan MedicInfo verstrekken om de whitepaper te ontvangen)