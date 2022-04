FNV maant minister Helder herstelregeling long covid-slachtoffers te versnellen

Werkgevers die zorgprofessionals met langdurige covidklachten in dienst hebben, moeten zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de tijdelijke ondersteuning van het Rijk. Daartoe roept FNV Zorg & Welzijn minister Helder van Langdurige Zorg op. Op 25 februari informeerde de minister de Tweede Kamer over haar plan om een subsidieregeling in te stellen, waardoor zorgmedewerkers langer aan hun herstel en re-integratie kunnen werken.

‘Maar we hebben nu vernomen dat het loket om die subsidie aan te kunnen vragen, op zijn vroegst pas in juni open gaat bij VWS’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. ‘Dat is veel te laat. Hierdoor dreigen de mensen voor wie de regeling juist bedoeld is, buiten de boot te vallen. Alleen al via het FNV-meldpunt weten we dat zeker duizend zorgmedewerkers die in de eerste golf van de coronapandemie besmet zijn geraakt, tussen maart en juni 2022 hun baan kwijt dreigen te raken en in de WIA belanden. Bovendien ontvangen we veel signalen dat werkgevers niet bereid zijn om te wachten tot de subsidie kan worden aangevraagd. De minister moet dus echt haast maken en nog deze maand de regeling openstellen. Desnoods met een voorschotregeling.’

Langere hersteltijd



Via de voorgenomen subsidieregeling van VWS krijgen werkgevers een deel van de personeelskosten vergoed als zij zorgprofessionals, die langer dan twee jaar ziek zijn na een coronabesmetting (long covid), zes maanden langer in dienst houden. Dat biedt beide partijen meer tijd om samen aan herstel en re-integratie te kunnen werken, zodat de zorgmedewerker behouden blijft voor de arbeidsmarkt.

Jong: ‘We zijn blij dat na voortdurende druk van de FNV deze eerste stap voor erkenning van de ernst en de benodigde hersteltijd van long covid is gezet. Absolute voorwaarde is wel dat werkgevers bereid moeten zijn hieraan mee te willen werken en in de praktijk blijkt dat vaak niet het geval.’ Wie na twee ziektejaren nog niet begonnen is met re-integreren, zal naar verwachting binnen zes maanden nog steeds niet volledig hersteld zijn. Dat schrikt veel werkgevers af om gebruik van de subsidieregeling te maken, zo geven veel zorgmedewerkers aan via het FNV-meldpunt.

Covidfonds



Hierdoor dreigen de helden voor wie iedereen twee jaar geleden stond te applaudisseren, hun baan definitief kwijt te raken. Daarnaast hebben zij veel kosten gemaakt voor hun herstel en vallen zij vanaf het tweede ziektejaar minimaal 30% terug in inkomsten. Na het tweede ziektejaar kan dit zelfs oplopen tot 50%. Jong: ‘Inmiddels horen we van zorgmedewerkers dat zij hun huis hebben moeten verkopen of met revalidatietrajecten moesten stoppen, omdat ze één keer per week fysiotherapie niet meer kunnen betalen. Een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid is ons door voormalig minister Van Ark al toegezegd, maar nog steeds komt het kabinet niet over de brug. Terwijl de overheid wel degelijk (mede)verantwoordelijk was voor het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de onduidelijke RIVM-richtlijnen.’ De FNV stelt een long covidfonds voor vergelijkbaar met de ‘Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten’. Deze regeling gaat op 1 juli 2022 in voor beroepsziekten waarbij sprake is geweest van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Bron: FNV