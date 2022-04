FNV: Bonden en werkgever eens over eigentijdse cao Jeugdzorg

Vakbonden FNV, CNV en FBZ en branchevereniging Jeugdzorg Nederland hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. Daarin staat onder meer een loonstijging van 8 procent over drie jaar en een eenmalig bedrag van 250 euro. Werknemers kunnen als het werk dat toelaat plaats- en tijdonafhankelijk werken, en de kilometervergoeding voor zakelijke reizen tijdens het werk gaat omhoog naar 39 cent (was minimaal 29 cent). Bovendien komt er voor oudere medewerkers een generatiepactregeling.

24-uurs staking



De cao-onderhandelingen lagen maanden plat, maar na de 24-uurs staking van FNV en CNV op 15 maart waarbij zo’n 7000 betogers op het Malieveld stonden, zijn de betrokken partijen weer met elkaar om de tafel gaan zitten. Bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben laten zien wat bereikt kan worden met collectieve actie. We zijn gehoord en dat resulteert nu in een pakket van enkele zeer vooruitstrevende arbeidsvoorwaarden. Zo is de kilometervergoeding voor zakelijke reizen binnen werktijd verhoogd naar 39 cent. En met de mogelijkheid om hybride te werken, krijgt de jeugdzorgwerker meer autonomie. Een belangrijke erkenning.’

Werkdruk en salaris



Verder zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk aan te pakken. Meer nog dan voorheen krijgen werkgevers de taak om daarover afspraken te maken en na te leven. En ook in loon gaan jeugdzorgwerkers er op vooruit. Het salaris stijgt structureel over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en volgend jaar nog eens met 3%. Ook komt er een eenmalige uitkering van 250 euro die in juli wordt uitbetaald. Daarmee kiest de Jeugdzorgsector ervoor om alle loongroepen gelijk te behandelen. Het ministerie van VWS stelde dit jaar extra geld beschikbaar specifiek om de middeninkomens te verhogen. Maaike van der Aar: ‘De solidariteit in deze beroepsgroep is groot, en in die sfeer hebben we ook met werkgevers afspraken kunnen maken’.

Geen onderscheid



Bestuurder Albert Spieseke van CNV Zorg & Welzijn: ‘We maken geen onderscheid tussen mensen of tussen loonschalen. Een mooie stap in de goede richting, want het is keihard nodig om de sector aantrekkelijker te maken.’

Duidelijkheid



De cao geldt voor drie jaar, gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2023. Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Lilian de Groot van FBZ: ‘Dit is eindelijk goed nieuws voor de jeugdzorgwerkers. We hebben goede afspraken gemaakt over het salaris en vergoeding van dienstreizen. Dit biedt perspectief en respect voor de jeugdzorgwerkers. Mooi is dat de nieuwe cao voor langere tijd geldt. Dat betekent rust en duidelijkheid wat betreft de arbeidsvoorwaarden.’

Leden stemmen



De komende weken krijgen de leden van de drie bonden de gelegenheid om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. Medio mei wordt van die stemmingen de uitslag verwacht. Er werken ruim 30.000 werknemers in de Jeugdzorg.

Bron: FNV