Mantelzorgers van mensen met dementie tijdens pasen in het zonnetje gezet

KPN Mooiste Contact Fonds en Alzheimer Nederland organiseren paaslunches in voetbalstadions voor mantelzorgers



700 mantelzorgers van mensen met dementie tijdens de pasen getrakteerd op een paaslunch in voetbalstadions van diverse eredivisieclubs. Het KPN Mooiste Contact Fonds nodigt hen in samenwerking met Alzheimer Nederland uit voor een onvergetelijke lunch waarbij zij een middag uit zijn en in contact komen met andere mantelzorgers. Dat is nodig want mantelzorgers van mensen met dementie zijn bijna twee keer zo vaak eenzaam in vergelijking met de doorsnee Nederlander. De lunches worden mogelijk gemaakt door 650 KPN-medewerkers die zich als vrijwilliger inzetten en als tafelgenoot aanschuiven voor een praatje.





Nederland kent 5 miljoen mantelzorgers en maar liefst 800.000 daarvan nemen de zorg op zich van mensen met dementie. De meeste mantelzorgers voelen zich zwaar belast. Ze zorgen gemiddeld 40 uur per week voor hun naaste, vergelijkbaar met een fulltime baan. “De taak van mantelzorger is zwaar. Je kiest er niet voor, je bent er ook niet voor opgeleid en je bent bijna nooit vrij van zorgen”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland. “Maar mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen met dementie. Als overbelaste mantelzorgers uitvallen staan mensen met dementie in de kou. We moeten goed voor onze mantelzorgers zorgen en juist deze groep niet vergeten. Daarom ben ik zo blij met dit initiatief! De paaslunches zorgen voor ontspanning, sociale contacten en verbinding.”

Het KPN Mooiste Contact Fonds zet zich al vijftien jaar in voor de strijd tegen eenzaamheid. Het fonds maakt het samen met maatschappelijke organisaties en projecten mogelijk om het gevoel van eenzaamheid te verminderen bij kwetsbare groepen zodat zij niet in een sociaal isolement belanden. Mark Versteegen, directeur van het KPN Mooiste Contact Fonds, licht toe: “Mantelzorgers van mensen met dementie zijn bijna twee keer zo vaak eenzaam in vergelijking met de doorsnee Nederlander omdat ze door de zorg voor hun partner, gebonden zijn aan thuis. Het KPN Mooiste Contact Fonds organiseert in de aankomende weken door het hele land paaslunches en we nodigen deze mantelzorgers uit om samen met ons een heerlijke middag te hebben waarbij zij in verbinding worden gebracht met andere mantelzorgers. Een uitje waarbij zij even helemaal in het middelpunt staan.“





In 14 voetbalstadions van eredivisieclubs organiseert het fonds een paaslunch in aanwezigheid van een clubicoon en entertainment. De eerste lunch vindt plaats op 28 maart in het Kasteel, het stadion van Sparta. De laatste van de reeks is op 21 april in het Philips Stadion, de thuisbasis van PSV. Daar schuift Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen aan om te praten met de mantelzorgers. Hij heeft mantelzorg in portefeuille.





KPN Mooiste Contact Fonds en Alzheimer Nederland

Het Mooiste Contact Fonds en Alzheimer Nederland werken al langer samen. Zo is in 2020 het platform dementie.nl met steun van het fonds vernieuwd. Dementie.nl is hét platform voor iedereen die te maken heeft met dementie. Of je nu mantelzorger bent of zelf dementie hebt. Op dit platform krijg je tips en informatie over leven met dementie. Ook kun je hier verhalen lezen, je eigen ervaringen delen en vragen stellen aan deskundigen en lotgenoten. Het werd in 2020 door bijna 1,3 miljoen mantelzorgers, mensen met dementie en zorgprofessionals bezocht. Met steun van het KPN Mooiste Contact Fonds zijn er voor het platform meer mogelijkheden voor contact op maat ontwikkeld.





Het Mooiste Contact Fonds is een initiatief van KPN. Het fonds werd in 2007 opgericht. Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Om verschillende redenen hebben sommige mensen minder aansluiting bij de wereld om hen heen dan ze zouden willen. Daardoor ligt sociaal isolement op de loer. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet ICT, middelen en mensen in om daar wat aan te doen.





De regionale afdelingen van Alzheimer Nederland hebben via hun netwerk mantelzorgers benaderd voor de paaslunches. Het is niet mogelijk je hier nog voor aan te melden.