Inpakrobot op CSA zorgt voor verhoging werkplezier

Pijn in polsen, ellebogen, schouders en rug, elke medewerker van een Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) kan blijvende klachten overhouden aan het inpakken van operatienetten met medisch instrumentarium. Dat heeft als gevolg dat het verzuim binnen een CSA kan oplopen en dat is een probleem want personeel is schaars. Daarom wordt sinds kort in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een robot ingezet die een groot deel van het inpakken overneemt. De robot, R-APPIT https://youtu.be/Ngd62XnPXPwgenaamd, pakt volgens het kwaliteitsprotocol, zuinig én zonder een centje pijn in. Hij fluit er nog net niet bij. De inzet van deze robot is een wereldwijde primeur. Er is dan ook veel interesse van andere ziekenhuizen en opleidingsinstituten binnen en buiten Europa.

Video CSA inpakrobot JBZ

Veel chirurgische instrumenten, die nodig zijn tijdens bijvoorbeeld een operatie, worden aangeboden in instrumentennetten. Van kleine basissets tot het grote instrumentarium van de Da Vinci operatierobot. Iedere operatie vereist andere apparatuur en heeft een eigen type instrumentennet. Op de CSA wordt het instrumentarium gereinigd, gedesinfecteerd, gecontroleerd, ingepakt en gesteriliseerd. Het instrumentarium is na het doorlopen van dit proces klaar voor de volgende patiënt die geopereerd moet worden.

De medewerkers van de CSA van het Jeroen Bosch Ziekenhuis pakken zo’n 500 operatienetten per dag in. De robot kan 75 tot wel 90% van dit inpakwerk overnemen. Dat geeft CSA-medewerkers de ruimte om van meerwaarde te zijn op andere plekken. Bijvoorbeeld bij het reinigen en desinfecteren, bij de controle van instrumentarium en bij werkzaamheden op de OK en bij de scopie-afdeling. Door vermindering van het eentonige inpakwerk en de minder grote piekbelasting ervaren medewerkers meer werkplezier en een verhoging van het gezondheidswelzijn. Ze doen daardoor werk dat beter bij hen past.

Bron: JBZ