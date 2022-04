Consument verwacht minder innovatie van gezondheidszorgsector

Nederlanders verwachten betrouwbare producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding en betere zorg voor samenleving en klimaat

De gezondheidszorg voldoet niet aan de belangrijkste verwachtingen van de consument. Innovatie was de belangrijkste reputatiefactor voor de sector, maar is dat niet meer. Ondanks de lagere verwachtingen van de consument op dit vlak worden ze niet waargemaakt. Consumenten vinden het bieden van betrouwbare producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding het allerbelangrijkste. Wat een bedrijf betekent voor de samenleving en het klimaat neemt ook aan belang toe. Dit blijkt uit het Authenticity Gap-onderzoek van Omnicom PR Group (OPRG) onder 1000 goed geïnformeerde consumenten in Nederland. Het onderzoek meet op negen zogenoemde reputatiedrivers de kloof tussen de verwachtingen en feitelijke ervaringen van consumenten ten aanzien van bedrijven in tien sectoren.

Nederlanders verwachten goede prijs-kwaliteitverhouding van farmaceuten

COVID-19 en de nasleep ervan heeft de gezondheidszorg een gezicht gegeven. In de farmaceutische industrie wordt het bieden van betrouwbare medicijnen met een goede prijs-kwaliteitverhouding door de consument veruit als belangrijkste gezien (25%). Dit is ten opzichte van 2018 bijna verdrievoudigd (8,7%). In 2018 stond ‘innovatie’ en de ‘zorg voor medewerkers’ bovenaan. Echter, de verwachtingen op het gebied van ‘prijs-kwaliteit’ worden in 2021 niet waargemaakt en is er een groot verschil te zien tussen verwachtingen en ervaringen. Opvallend is dat in 2018 de verwachtingen en de daadwerkelijke ervaringen van de sector dichter bij elkaar lagen. In 2021 zijn, op innovatie na, juist grotere verschillen zichtbaar.

Biotech maakt duurzaamheidsverwachting niet waar

Nederlanders vinden het belangrijkst (29%) dat biotechbedrijven zorg dragen voor samenleving en klimaat (duurzaamheid). Dit is twee keer zoveel als in 2018 (13,4%). Ook deze hoge verwachtingen maakt de sector echter niet waar. Hier zit dan ook een negatieve kloof. In 2018 vonden consumenten duurzaamheid ook belangrijk, maar zorg voor personeel en innovatie belangrijker.

“Biotech staat bekend om haar innovatieve karakter. En juist daarom zijn de verwachtingen van de consument hooggespannen”, aldus Business Director Healthcare Daniëlle Friskes bij OPRG. “Deze sector kan bij uitstek een bijdrage leveren aan de green deal voor de zorg, waarbij CO₂-uitstoot gereduceerd wordt en medicijnresten in oppervlakte en grondwater verminderd worden.

Innovatie minder belangrijk bij medische hulpmiddelen

Consumenten verwachten van leveranciers van medische hulpmiddelen voornamelijk dat ze betrouwbare producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding leveren. Ze ervaren dit echter niet. Hetzelfde geldt voor de verwachtingen ten aanzien van innovatie. Hoewel deze innovatieverwachtingen flink zijn gedaald (van 23,1% in 2018 naar 15% in 2021) en daarmee niet meer de belangrijkste reputatiedriver zijn, worden ze nog steeds niet waargemaakt.