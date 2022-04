Nienke Van Wezel: Knowing about forgetting

Weten over vergeten

Van Wezel onderzocht diverse aspecten van mantelzorg bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Creoolse migratieachtergrond in Nederland.

De ondervraagde mantelzorgers zien mantelzorg als een taak die ze met eerbied en liefde horen uit te voeren. Hoewel ze de zorg voor een naaste met dementie soms zwaar vinden, halen ze er veel voldoening uit. Dit lijkt op te wegen tegen de zware belasting. Vooral mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond krijgen voor de mantelzorg die zij verlenen erkenning en waardering van de familie en mensen uit hun omgeving.

In tegenstelling tot mantelzorgers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn mantelzorgers met een Surinaams-Creoolse achtergrond niet bang voor negatieve reacties van familie of sociale omgeving wanneer zij een beroep deden op professionele zorg. Op basis van deze inzichten ontwierp Van Wezel een voorlichtingsprogramma, genaamd ‘Weten over vergeten’. Dit is gericht op groepen mantelzorgers met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond. Het programma draagt bij aan kennis over dementie en de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Mantelzorgers die deelnamen aan dit programma schakelden vaker het gebruik van thuiszorg in.

Van Wezel concludeert dat een cultureel sensitieve benadering belangrijk is bij voorlichting over dementie en over ondersteuningsmogelijkheden bij dementie. Verder bepleit ze dat zorgprofessionals ook aandacht moeten hebben voor de voldoening die mantelzorgers uit migrantengroepen vaak halen uit de zorg voor een naaste met dementie. Aandacht voor de positieve aspecten van mantelzorg kan helpen om de draagkracht van mantelzorgers te vergroten.

Bron: Amsterdam UMC