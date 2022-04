Hoogleraar en medisch specialist Dick Schoot krijgt een lintje

Prof. dr. Dick Schoot is vandaag – op zijn verjaardag – benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven reikte de versierselen behorend bij deze Koninklijke Onderscheiding vanmorgen uit.

De onderscheiding voor Schoot heeft even op zich laten wachten. In december 2021 nam hij als gynaecoloog afscheid van het ziekenhuis en zou hij tijdens zijn afscheidscongres worden geridderd. Vanwege corona kon dat congres niet doorgaan. Vandaag – tijdens de Lintjesregen – werd Schoot alsnog in het koninklijke zonnetje gezet. Hij ontvangt de Koninklijke Onderscheiding met name voor zijn wetenschappelijk onderzoek naar de afwijkingen en de behandelingen van de baarmoeder. Hij is nog altijd als hoogleraar betrokken bij het Catharina Ziekenhuis.

Schoot wordt beschreven als een bijzondere man, die zijn hele werkende leven gewijd heeft aan het belangrijkste orgaan voor zowel de vrouw als de man: de baarmoeder. “Zonder dit orgaan zijn er immers geen mensen”, zo stelde hij nuchter vast in een recent interview.

Vindingrijkheid

De wetenschappelijke output van Schoot is uitzonderlijk. Vooral voor een medisch specialist die niet verbonden is aan een universitair centrum. Dat vraagt extra inzet en vindingrijkheid. Zijn bevlogen aanpak en doorzettingsvermogen resulteerde in 2016 tot een benoeming als hoogleraar bij het Universitair Ziekenhuis in Gent. Ook ontwikkelde hij de laatste jaren samen met de TU/e een nieuwe echoscopische meetmethode om te kijken wat voor invloed samentrekkingen van de baarmoeder hebben op de innesteling van een embryo bij bijvoorbeeld IVF of bij vrouwen die maar niet zwanger worden.

Minimaal invasief

Schoot is een van de boegbeelden van de endoscopische gynaecologische chirurgie in Nederland. Samen met een collega heeft hij de minimaal invasieve gynaecologie doorontwikkeld. Zelf zei hij daar onlangs over: “Ik heb in mijn beginjaren in het Catharina Ziekenhuis de kijkoperaties, waarbij we eileiders en eierstokken kunnen verwijderen, verder mogen ontwikkelen. Een grote snee over de buik was niet altijd meer noodzakelijk!” De inspanningen van Schoot hebben er mede toe geleid dat het Catharina Ziekenhuis nu beschikt over een centrum voor complexe gynaecologische chirurgie met een bovenregionale functie.

Endometriose

Ook op het gebied van endometriose heeft hij pionierswerk verricht. Bij endometriose is weefsel, dat lijkt op baarmoederslijmvlies, buiten de baarmoeder terechtgekomen. Dat weefsel reageert ook op de maandelijkse hormoonveranderingen. Hierdoor ontstaan kleine bloedingen in de buikholte. Dit bloed stroomt niet – zoals het menstruatiebloed – via de schede weg en veroorzaakt hevige pijn. Met aandacht heeft hij de zorg voor vrouwen met endometriose verbeterd en is de ziekte uit het verdomhoekje gekomen. De behandeling voor vrouwen met endometriose heeft in het Catharina Ziekenhuis een landelijke erkenning op het gebied van topklinische zorg gekregen.