Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Kind vlakbij de moeder tijdens borstkankerbehandeling en toch even uit de ziekenhuissfeer

De eerste rijdende kinderkamer in het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis werd vandaag geopend door de nu 14-jarige Breast Care Foundation (BCF) kids ambassadeur Justin de Wit, samen met Esther Vergeer. Met deze mobiele kinderkamer kan een kind met de moeder meerijden tijdens de (soms lange) borstkankerbehandelingen zodat het in de nabijheid van de moeder kan spelen. Na de openingshandeling werd de rijdende kamer enthousiast in gebruik genomen door de aanwezige kinderen. Een extra verrassing werd verzorgd door Freek Vonk die een grote doos met knuffels, boeken, tijdschriften en leuke gadgets aan Justin overhandigde voor de inrichting van de rijdende kinderkamer.

Justin, mede oprichter van BCF kids: ‘Dit is zo gaaf! Kinderen kunnen nu tijdens iedere stap in het proces dichtbij hun moeder blijven in een eigen kamer met speelgoed. Ze zijn even uit de ziekenhuissfeer en voelen zich meer op hun gemak. Dat is voor de moeder ook fijn’, aldus Justin. Zijn moeder Jonita de Wit staat, na de afronding van haar behandelingen, nog onder controle in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Ik nam Justin graag mee, wilde hem erbij betrekken, net als ieder lid van ons gezin. Justin wilde dat zelf ook graag. Vanaf begin af aan was hij enorm betrokken. Hij wilde alles weten, hield spreekbeurten over borstkanker, verkocht cakejes en verkoopt tegenwoordig ook sieraden en verzorgt optredens voor BCF en het Alexander Monro Ziekenhuis. Dat hij op deze manier meedenkt en dat daar dan zulke mooie dingen uit voortkomen vind ik prachtig. Ik ben heel trots op hem.’

Tijdens de behandelingen van zijn moeder in het gespecialiseerde borstkankerziekenhuis gaf Justin aan dat hij het soms ‘best saai en soms juist heftig’ vond voor kinderen in een ziekenhuis in een gesprek met bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis en BCF-oprichter Marjolein de Jong. ‘We zien helaas steeds meer jonge patiënten in het Alexander Monro Ziekenhuis, vaak ook met kinderen. We denken graag mee met de patiënt en de familie zodat we het verblijf, voor zover mogelijk, zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. Zo hebben we met elkaar de rijdende kinderkamer ontworpen die gemaakt is door een hele goede timmerman, Jan Bouwman, met support van donateurs’, aldus De Jong.

Esther Vergeer, patiënt in het Alexander Monro Ziekenhuis en ambassadeur van BCF: ‘Het is zo mooi dat kinderen op deze manier dicht bij hun moeder kunnen blijven tijdens de verschillende behandelingen en toch heerlijk kunnen spelen in hun eigen ‘wereld’. Je wilt je kinderen betrekken en neemt ze zeker wel eens mee tijdens de behandelingen. Dan doet het je als moeder goed om te zien dat zij die, soms lange, uren goed doorkomen en zich een beetje vermaken. Mijn dochter Jinte (2) is al fan van het rijdende huisje.’

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Ontvangsthal)

Bron: Alexander Monro Ziekenhuis fotograaf: Daphne Reimerink