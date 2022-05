PGGM&CO, PFZW en IZZ lanceren fitheidsplatform ‘Fitte Top 100’-

1 podium voor 100 fitste ideeën van en voor vitale medewerkers in zorg en welzijn

PGGM&CO, PFZW en IZZ lanceren per vandaag het platform ‘ De Fitte Top 100’ om medewerkers in zorg en welzijn te helpen fysiek en mentaal fit te blijven. Met één website bieden zij een podium voor 100 bestaande, inspirerende initiatieven uit de sector die collega’s handvatten biedt om fitter en vitaler te blijven werken. Dat is hard nodig. Want zorg- en welzijnsmedewerkers geven hun fysieke fitheid slechts het rapportcijfer 6,9, zijn minder mentaal fit dan de rest van werkend Nederland, hebben minder energie en hun huidige privé-werk balans is verre van optimaal (rapportcijfer 6,7). Dit bleek uit recent onderzoek van PGGM&CO en IZZ.



Met 1 klik fitter

Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO: ‘Medewerkers in zorg en welzijn hebben met het platform in één oogopslag zicht op de meest gewaardeerde initiatieven van collega’s waarmee zij hun fitheid kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen zij direct zelf bijdragen aan de gezondheid van de sector door ook hun eigen fitte ideeën te delen op het platform. Belangrijk, want je kunt een ander pas echt helpen als je goed voor jezelf zorgt.’

Bastiaan Schoel, Hoofd Collectiviteit en Communicatie bij Stichting IZZ: ‘De beste ideeën komen van de werkvloer. Luisteren naar zorgmedewerkers is daarom belangrijk, zij weten precies wat er speelt, fysiek, mentaal maar ook sociaal maatschappelijk en financieel. Met elkaar kom je zo tot de beste initiatieven en bereik je meer.’



Geen idee is te gek

John Landman, directeur PFZW: ‘Vanuit de gedeelde missie om de sector vitaler te maken, bundelen we als PGGM&CO, PFZW en Stichting IZZ onze krachten voor de Fitte Top 100. Om de sector verder te helpen met inspiratie en handvatten van én voor medewerkers. Zodat zij zélf hun fitheid op de werkvloer verbeteren. We zijn dan ook blij dat de eerste aanmeldingen al binnenkomen. Van samen sporten met collega’s, team-deelname aan Obstacle Runs tot yogales in de pauze. Geen initiatief is te gek, zolang het maar bijdraagt aan de fysieke en/ of mentale fitheid van zorg- en welzijnsmedewerkers. Als PFZW vinden we een vitale sector erg belangrijk. We willen graag dat onze deelnemers gezond en fit van hun pensioen kunnen genieten.’



Winnen: kickboksen met Remy Bonjasky

Welke initiatieven uiteindelijk De Fitte Top 100 halen en wie daarvan de absolute winnaar is, bepalen medewerkers deels zelf. Want iedereen die in de sector werkt, individuen en teams, kan per vandaag initiatieven op het platform delen en stemmen op het in hun ogen meest fitte idee door deze te liken. De persoon of het team achter het idee met de meeste likes, wint een kickboksclinic van voormalig kickbokser en 3-voudig K1-wereldkampioen Remy Bonjasky. Daarnaast wordt het fitste idee beloond met een fitheidspakket vol tools en gadgets om als team fit aan het werk te blijven. Zoals twee maanden gratis sporten op Fitchannel, het grootste thuissportplatform van Nederland. Geïnteresseerden kunnen hun idee tot en met 12 juni insturen. Stemmen op je favoriete idee(ën) kan tot en met 26 juni. Op 4 juli wordt de winnaar bekend gemaakt.