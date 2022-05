Zorg moet vooropgaan in verduurzaming Nederland

Van professionals in de zorg mag je verwachten dat ze vooroplopen in de verduurzaming van ons land. Zij zien als eerste de ernstige gevolgen van vervuiling en klimaatverandering. Daar komt bij dat zij voor anderen een voorbeeld zijn van een gezonde en verantwoorde levensstijl. Dat vinden Joost Bijlsma en Cathy van Beek, auteurs van Heel de Zorg. Dit boek over duurzame zorg verschijnt op 12 mei, de Dag van de Zorg/Verpleging. Deze dag vindt jaarlijks plaats op de verjaardag van Florence Nightingale. Zij is het lichtende voorbeeld van duurzame zorg. Niet alleen vanwege haar verdiensten voor de verpleegkunde, maar ook vanwege de internationaal invloedrijke datagedreven zorghervorming die zij in gang zette.

Vervuilende sector



Dat Nederlandse professionals in de zorg zich hardmaken voor verduurzaming is hard nodig. Op dit moment geeft de zorgsector in ons land nog lang niet het goede voorbeeld. De sector is zeer vervuilend en verantwoordelijk voor ruim zeven procent van de totale CO 2 -uitstoot. Daar komt bij dat het ziekteverzuim (ook om en nabij zeven procent) al jaren hoger ligt dan in alle andere sectoren. Het is raar maar waar: de sector die over gezondheid gaat is de ongezondste om in te werken!

In het boek opgenomen foto van kunstenares Maria Koijck die in een oogopslag het afval van slechts een operatie laat zien.





De zorg kan snel om



Gelukkig kan de Nederlandse zorg snel verduurzamen. Dat verwacht althans de internationale organisatie voor duurzame zorg Health Care Without Harm. Ons land heeft hiervoor het innovatievermogen, zoals blijkt uit bijvoorbeeld all electric en circulaire zorggebouwen. Ook wil onze overheid hier duidelijk werk van maken, onder meer via het initiatief Green Deal Duurzame Zorg. En dan hebben we het nog niet gehad over de groeiende groene beweging van professionals. Zij steken in green teams hun handen uit de mouwen en bundelen hun krachten in diverse samenwerkingsverbanden. Een mooi voorbeeld daarvan is de Groene OK.

Pioniers



Heel de Zorg laat de beweging van duurzame zorg in Nederland zien. Dat doet het boek aan de hand van de verhalen van duurzame zorgpioniers, zoals:

een zorgbestuurder die duurzaamheid gebruikt als nieuw bindmiddel in de strategie;

een nierspecialist die de energie- en waterconsumptie van nierdialyse Europees op de agenda zet;

een apothekersassistente die er haar missie van heeft gemaakt om de verspilling van geneesmiddelen tegen te gaan;

een chirurg die letterlijk zijn handen durft te branden aan het omsmelten van plastic zorgafval.

Zinnige, zuinige en zonnige zorg



De verhalen van de pioniers zijn de basis voor een inspirerend en tegelijk praktisch boek. Heel de zorg is een ‘reisgids’ die professionals helpt bij hun zoektocht naar zorg die beter is voor de planeet, voor de patiënten en hun eigen (werk-)gezondheid. Naast de reisverhalen van de pioniers biedt het boek routekaarten en tips van vakgenoten. De inhoud bestrijkt ‘heel de zorg’ en behandelt duurzaamheid integraal, gevat in de termen ‘zinnige’, ‘zuinige’ en ‘zonnige’ zorg.

Duurzaamheid in het zorgonderwijs



De auteurs willen met het boek de beweging van duurzame zorg een zet in de goede richting geven. Ze hopen daarom ook dat duurzaamheid in het zorgonderwijs wordt opgenomen. Niet alleen omdat we zo onze planeet leefbaarder kunnen houden, maar ook omdat verduurzaming het zorgvak aantrekkelijker en gezonder kan maken. Tot groot genoegen van Bijlsma en Van Beek vindt Heel de Zorg niet alleen zijn weg naar zorgaanbieders maar ook naar het onderwijs. Instellingen in het mbo en hbo hebben hun commitment gegeven.

