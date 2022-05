Nederland doet nog onvoldoende tegen obesitas

We hebben een krachtige, brede aanpak van obesitas nodig. De geneesmiddelensector speelt daarbij graag een actieve rol, want de gevolgen van deze volksziekte worden steeds ernstiger.

De cijfers liegen er niet om. Bijna 60 procent van de volwassenen Europeanen heeft overgewicht, bleek uit een rapport dat de World Health Organization (WHO) begin mei publiceerde. En het CBS maakte vandaag bekend dat 53 procent van de Nederlanders vorig jaar te weinig bewoog.

Nederland doet nog onvoldoende tegen obesitas. Sinds 2018 hebben we het Nationale Preventie Akkoord. Daarin staat afspraken over preventie (met name over eten, bewegen, roken en alcohol) en over het gezonder maken van producten. Dit akkoord heeft als zeer ambitieus doel het percentage Nederlanders met overgewicht te verlagen van 51 procent nu naar 38 procent in 2040. Maar de voorgestelde maatregelen in dit akkoord zijn te vrijblijvend en totaal niet toereikend voor het doel.

Voor kanker, obesitas en Alzheimer moet meer onderzoek en een beter plan van aanpak komen, noteerde het huidige kabinet Rutte in het regeerakkoord. Maar alleen als overheid, bedrijven, universiteiten, zorgverleners, patiëntenorganisaties, scholen en andere betrokkenen de handen ineenslaan, kunnen we obesitas een halt toeroepen. Dat is hard nodig, want de WHO waarschuwt dat de aan obesitas gerelateerde gezondheidsproblemen verder toenemen. Denk hierbij vooral aan hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en dertien vormen van kanker. Bij Covid-19 zien we bovendien dat patiënten met overgewicht meer risico hebben op een lang ziekbed en overlijden.

Een mooi voorbeeld van een publiek-private aanpak is ABOARD, waarin tientallen partners samenwerken in de strijd tegen Alzheimer. Obesitas verdient een soortgelijk initiatief. Er zijn tal van acties en maatregelen denkbaar. Denk aan een suikertaks of andere prijsprikkels op voeding en bewegen. Voorlichting is uiteraard essentieel, maar ook medische preventie – nu nog geen onderdeel van het Nationaal Preventie Akkoord – kan een rol spelen. De eerste medicijnen tegen obesitas zijn er al, en er zijn er nog meer in ontwikkeling. Soms kan een maagoperatie helpen.

Bij alle maatregelen is het essentieel dat ze passen in een samenhangend, goed gecoördineerd plan, én dat de vrijblijvendheid er af gaat. Wettelijke maatregelen kunnen daarbij ondersteunend zijn.

Carla Vos is plaatsvervangend directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesiddelen