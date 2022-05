Koningin Máxima in gesprek op Hogeschool Leiden

Mentale gezondheid studenten onder druk

Om meer te horen over initiatieven van hogescholen en universiteiten om de mentale weerbaarheid van studenten te verhogen, bracht Hare Majesteit Koningin Máxima op 18 mei een bezoek aan Hogeschool Leiden. Ze sprak met bestuurders, beleidsmakers én studenten over mooie initiatieven en kansen op het gebied van mentale gezondheid in het hoger onderwijs.

Diverse Leidse partijen tekenden onlangs de Verklaring Studentenwelzijn. Op basis daarvan werd Koningin Máxima tijdens haar werkbezoek geïnformeerd over het welzijn van studenten in deze stad. Koningin Máxima ging verder in gesprek met studenten, van zowel hogeschool als universiteit, over initiatieven die de studenten zelf ondernemen om met hun mentale gezondheid aan de slag te gaan en over de rol die ze hierin van de gemeente, hogeschool en universiteit verwachten. Ook schoof ze aan bij een – op Hogeschool Leiden ontwikkeld – levensvaardighedenspel dat onder meer als doel heeft mentale weerbaarheid bespreekbaar te maken.

Het bezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek over de rol van onderwijsinstellingen in heel Nederland als het gaat om de mentale gezondheid van studenten: wat doen ze op dit moment al, wat is er meer nodig en hoe kunnen de verschillende onderwijsinstellingen samenwerken en van elkaar leren?

Onder grote druk

Studenten staan onder grote druk. Ze hebben te maken met stress, prestatiedruk en eenzaamheid. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “Studenten zitten in een fase van het leven waarin er veel gebeurt. In deze leeftijdscategorie worstelen jongeren regelmatig met hun mentale gezondheid. Het is belangrijk dat hier binnen opleiding aandacht voor is. Hogescholen en universiteiten moeten zich realiseren dat ze een verantwoordelijkheid hebben om naar studenten om te kijken. Het bezoek van vandaag heeft een heel goed beeld gegeven wat er nodig is voor studenten en hoe het beleid op hogescholen en universiteiten verder verbeterd kan worden. De stem van de studenten is hierin duidelijk gehoord.”

Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us. Zij heeft de stichting in maart gelanceerd na een werkbezoek in Rotterdam. Sinds de officiële aftrap dit jaar heeft MIND Us niet stilgezeten en worden de plannen verder uitgewerkt. Daarvoor is MIND Us in gesprek met veel jongeren en worden bestaande initiatieven benaderd en bezocht. Het werkbezoek vandaag van Koningin Máxima aan Leiden past in deze gedachte. November dit jaar wordt tijdens een event met jongeren de verdere plannen en activiteiten van MIND Us gepresenteerd.

Eén op de zeven jongeren heeft last van depressieve gedachten en één op de drie ervaart prestatiedruk. Dat moet veranderen. Stichting MIND Us creëert samen met onder meer jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Door samenwerking tussen bestaande organisaties te bevorderen, (vernieuwende) initiatieven te stimuleren en de aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren te vergroten. MIND Us is met (inhoudelijke en financiële) steun van Stichting MIND tot stand gekomen en vanuit dit gezamenlijke fundament wordt ook in de uitvoering nauw samengewerkt.

In bijlage twee foto’s van het werkbezoek.

Bron: MIND Foto: Robin Utrecht