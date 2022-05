Snelle detectie delier na hartoperatie

Op maandag 16 mei is Thorax Centrum Twente in Medisch Spectrum Twente (MST) gestart met de DeltaScan-meting om snel de kans op een delier te detecteren bij patiënten die langdurig onder narcose zijn geweest voor een hartoperatie. Een patiënt met een delier heeft plotseling last van ernstige verwardheid door een lichamelijke oorzaak. Delier komt voor bij een op de zes patiënten ouder dan zeventig jaar na hartchirurgie, maar wordt in ongeveer de helft van de gevallen niet gezien. De DeltaScan helpt bij de opsporing van zogenaamd ‘stil delier’.

Hoe werkt de DeltaScan?

De DeltaScan detecteert via een 1-kanaals EEG eerder een stil delier dan de tot nu toe gebruikte Delirium Observatie Screening Schaal (DOSS)-methode voor patiënten na hartchirurgie. Een voorbeeld: een infectie kan een delier veroorzaken. Met de DeltaScan wordt een opkomende infectie gedetecteerd, die met DOSS niet wordt gevonden.

Korter in het ziekenhuis

Metingen vinden plaats in de ochtend- en avonddienst. Er is een snelle diagnose. Is de kans op een delier onwaarschijnlijk, kan de patiënt sneller naar huis. Is de kans op delier reëel, dan kan de patiënt daarvoor direct behandeld worden en kan de ligduur in het ziekenhuis mogelijk worden verkort. De opnameduur voor een reguliere hartoperatie is vijf tot zes dagen. Voor delirante patiënten is dat in elk geval drie dagen langer. Dankzij vroegtijdige detectie van delier, kan die extra ligduur teruggebracht worden naar anderhalve dag.

Innovatie in de zorg

De implementatie van de DeltaScan is onderdeel van de Brain ProTCT-studie die in april 2021 is gestart. Thorax Centrum Twente is hiermee het eerste hartcentrum ter wereld dat de effectiviteit van de DeltaScan ten aanzien van ligduur, duur van het delier en zorgkosten na hartchirurgie in kaart brengt. De Stichting Hartcentrum Twente bekostigt een deel van deze studie, die binnen MST in samenwerking met thoraxchirurgie en psychiatrie is opgezet.

Bron: MST