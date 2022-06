Reade tekent intentieverklaring voor een gezonder Nederland

Toine Vogels, Lid Raad van Bestuur bij Reade, heeft de intentieverklaring van Alliantie Voeding in de Zorg getekend. Reade onderstreept hiermee dat zij zich inzet voor een gezonder Nederland. Het expertisecentrum voor revalidatie en reumatologie realiseert actief een gezonder voedingsaanbod voor cliënten en medewerkers.

Focus op herstel



Het Nationaal Preventieakkoord zet in op gezondere voeding, een gezondere voedselomgeving en het eten van producten uit de Schijf van Vijf als de basis van een gezond voedingspatroon. De visie van Reade op eten en drinken kenmerkt zich door focus op herstel. Goede voeding betekent een verse bereiding en een variatie aan onbewerkte ingrediënten met veel groenten en fruit. Voedzaam eten waar je van geniet en dat een positieve bijdrage levert aan een gezonde leefstijl.

Goede voeding krijgt zichtbare plek



Goede voeding is belangrijk voor de gezondheidswinst en draagt bij aan het herstel van de cliënten van Reade en krijgt daarom een vaste, zichtbare plek in hun zorg- en dienstverlening. Het expertisecentrum is trots op alle veranderingen die de laatste twee jaar op dit gebied zijn gerealiseerd in samenwerking met partners Vitam en Wester & Van Doorn.



Reade is het expertisecentrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Iedereen sterk. Dat is onze overtuiging. Het is wat we onze cliënten en de mensen om hen heen willen laten ervaren. Juist ook als het leven tegenzit. Het staat daarnaast voor ons streven om iedereen die met ons in aanraking komt sterker te maken. Vooral door mensen, disciplines en invalshoeken met elkaar te verbinden.

We zijn specialisten in reumatologie en revalidatie. Wat revalidatie en reumatologie verbindt is de sterke focus op kwaliteit van leven en hoe je daar zelf vorm aan kunt geven, ondanks en binnen de beperkingen die ziekte, aandoening of letsel met zich meebrengt, tijdelijk dan wel blijvend. Dagelijks zetten ruim 800 medewerkers zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

Bron: Reade