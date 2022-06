‘Intensievere samenwerking onvermijdelijk bij de ontwikkeling van geneesmiddelen’

Wanneer je maar kans hebt dat 1 op de 30 pogingen succesvol is bij het ontwikkelen van geneesmiddelen, weeg je als investeerder en farmaceut het risico zorgvuldig. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het rapport van minister Kuipers en een artikel in de Volkskrant laten een ding heel duidelijk zien, de ontwikkeling van een geneesmiddel is kostbaar, complex en duurt enorm lang. Een eerdere en intensievere samenwerking tussen de academie en bedrijven is cruciaal om een nieuw geneesmiddel zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen.

Het ontdekken of aanpassen van een molecuul dat effectief lijkt te zijn in diermodellen, is een eerste en bewonderenswaardige stap. Dat dit vaak in de academie gebeurt, laat goed de expertise zien die daar is. Echter dan staan we pas aan het begin van een enorm lang traject waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes over het eventuele succes van een molecuul gaat verder dan alleen de vraag of een patent mogelijk is. Kan dit molecuul het gehele traject van (pre)klinisch onderzoek, registratie en vergoeding met succes doorlopen?

Geneesmiddelbedrijven kunnen deze inschattingen goed maken. En wat helpt bij de keuze of een molecuul verder ontwikkeld gaat worden en wat daarvoor de beste route is. Gaat dit molecuul een regulier traject in of moet er een alternatieve route, zoals we bij de ontwikkeling van antibiotica zien, via een publiek-privaat partnerschap gevolgd worden? In Nederland wordt deze discussie te laat gevoerd en soms zelfs pas op het moment dat er een nieuw geneesmiddel al bijna op de markt komt. En dan ook nog eens per individueel geneesmiddel en te weinig in de bredere context.

Het bundelen van expertises in samenwerkingsverbanden is cruciaal om tot de ontwikkeling van een geneesmiddel te komen. Deze samenwerking moeten we intensiveren om potentiële geneesmiddelen sneller bij de patiënt te krijgen en vroegtijdig teleurstellingen te voorkomen.

Rick Henderik is werkzaam als Medisch Directeur Farma bij Novartis.