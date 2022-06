Urgentie longcovidfonds ver te zoeken bij VWS

FNV reactie op Kamerbrief ‘Zorgmedewerkers met post-COVID’ , Tweede Kamer nu aan zet

FNV is verbijsterd dat minister Helder voor Langdurige Zorg in haar brief aan de Tweede Kamer over ‘zorgmedewerkers met post-COVID’ met geen woord rept over een financiële tegemoetkoming. ‘De urgentie waar de minister naar verwijst in haar brief, is niet te voelen als zij pas na de zomer met ondersteunende maatregelen komt’ zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ‘Wij roepen met klem de Tweede Kamerleden op om dit niet te accepteren en nog voor de zomer een toezegging van de minister te eisen op een long covidfonds.’

Veel zorgmedewerkers zijn op het werk besmet geraakt met COVID-19 in een tijd dat er veel onduidelijkheid was over richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en het gebrek daar aan. Vandaag bleek uit onderzoek van NOS dat ook een waarschuwend memo over de IC-capaciteit in de ziekenhuizen niet gedeeld is met de ziekenhuizen en het OMT vanuit VWS. De FNV vindt daarom dat de overheid medeverantwoordelijk is voor wat er misging en eist al ruim twee jaar dat er een financiële tegemoetkoming voor de slachtoffers moet komen in de vorm van een overheidsfonds.

Financiële nood

Jong: ‘Het is ongelooflijk schrijnend dat de mensen in de zorg die kwetsbare mensen goed door de coronacrisis hebben geholpen, nu zélf kwetsbaar zijn geworden en de zorg noodgedwongen hebben verlaten. Daarnaast hebben ze veel kosten gemaakt en vallen ze 30 tot 50 procent terug in inkomsten. Ze hebben hun auto en soms zelf hun huis moeten verkopen. Als ze nú tenminste horen dat er een tegemoetkoming aan komt, kunnen ze mogelijk nog iets regelen. Maar de reactie dat VWS de zomer gebruikt om verder te kunnen praten, komt aan als een mokerslag. Bovendien heeft een bank of de woningbouwvereniging hier geen boodschap aan. Daar kun je als politiek toch niet je schouders bij ophalen en op vakantie gaan?’

Tweede Kamer nú aan zet

Samen met zeven zorgmedewerkers – die inmiddels hun baan zijn kwijt geraakt, omdat ze langer dan twee jaar ziek zijn na een COVID-19 besmetting – deed de FNV op 14 juni nog een dringend beroep op zowel minister Helder als Tweede Kamerleden voor een tegemoetkomingsfonds. Zij overhandigden daarbij een rapport met de resultaten van het meldpunt dat de FNV een half jaar geleden opende voor zorgprofessionals met long covid. Jong: ‘Dit leidde tot veel discussies in het Kamerdebat van 16 juni over ‘de coronapandemie op de lange termijn’ én een motie van PvdA en GroenLinks voor een tegemoetkomingsfonds. Wij doen een dringend beroep op alle Tweede Kamerleden om deze motie aan te nemen.’

Long covidfonds

Omdat COVID-19 en Long Covid beiden erkende beroepsziekten zijn, wil de FNV dat slachtoffers een tegemoetkoming krijgen, zoals dat ook bij andere beroepsziekten is gebeurd. Het long covidfonds kan analoog worden ingesteld aan de regeling ‘Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten’ die vandaag gepresenteerd werd. Deze regeling kent een maximale vergoeding van 22.000 euro per slachtoffer.

Jong: ‘En daar is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ongetwijfeld al een pot geld voor gereserveerd. Ook voor de uitvoering van een dergelijke regeling heeft de FNV minister Helder al een concreet voorstel gedaan. Zaak is nu dat er snel actie wordt ondernomen, gezien de penibele financiële situatie van veel slachtoffers. We verwachten minimaal een toezegging voor een fonds met daarbij een vorm van bevoorschotting, voordat de Tweede Kamer met reces gaat. Dat geeft de mensen die het betreft enige vorm van lucht.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn