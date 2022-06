Opening Kinderhersenlab in Erasmus MC

Sophia Kinderhersencentrum opent innovatief lab voor onderzoek naar kinderhersenen in het Sophia Kinderziekenhuis Het Kinderhersencentrum opent op zaterdag 25 juni het eerste ‘Kinderhersenlab’ van Nederland in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC. Doel is meer zicht krijgen op de ontwikkeling van kinderen met aandoeningen aan het hoofd, hersenen en zintuigen om hen betere zorg op maat te geven.



Het Kinderhersenlab is er om op een speelse, maar ook gestructureerde manier data te verzamelen over kinderen met een neurologische aandoening. In drie verschillende ruimten wisselen de kinderen IQ, spraak- en taaltesten af met een parcours vol spelletjes en opdrachten. De betrokken onderzoekers meten van alles, zoals motoriek en hersenactiviteit, maar ook reacties op prikkels. De kinderen worden digitaal begeleid door hun zelfgekozen avatar, een soort animatiefiguur die hen vertelt wat ze moeten doen. Achteraf kunnen de kinderen hun uitslagen bekijken in het ‘Zelfportret’, een soort kinderpatiëntendossier dat speciaal voor hen wordt ontwikkeld.

De hersenen zijn het meest complexe orgaan van ons lichaam. Ze zijn essentieel voor een goede ontwikkeling. Elke kleine afwijking heeft vergaande gevolgen. Het is moeilijk te voorspellen hoe een hersenaandoening zich gaat ontwikkelen. Ouders vragen zich na de diagnose af: gaat mijn kind ooit lopen, spreken of voor zichzelf zorgen in de toekomst? ‘Wij hebben vaak geen antwoord op die vragen. Daar willen wij verandering in brengen’, vertelt neurochirurg en hoofd van het Kinderhersencentrum Marie Lise-Van Veelen.

Het lab geeft de mogelijkheid om veel kinderen met aandoeningen aan het hoofd, hersenen en zintuigen op dezelfde manier te meten. Ondanks de verschillende aandoeningen, kampen zij vaak met vergelijkbare chronische lichamelijke klachten. Van Veelen: ‘Neem spraakproblemen. Hoe los je die op? Dat kan per ziekte anders zijn, maar misschien ook niet. Zo leren we van de verschillen en overeenkomsten en snappen we beter hoe ziektes ontstaan en hoe we ze kunnen beïnvloeden. Daarmee komt voor aandoeningen die we nu als onbehandelbaar beschouwen straks zicht op therapie.’

Bovendien bieden nieuwe technieken en nauwe samenwerking met de TU Delft perspectief. Zo kan een nieuw EEG-apparaat de hersenactiviteit van kinderen meten in combinatie met geluid en oogbeweging. Door een speciaal haarnet met electroden kunnen onderzoekers meer signalen volgen en verbindingen in de hersenen beter analyseren. ‘Door de wetenschap directer te betrekken bij de zorg, ontstaan nieuwe inzichten en profiteren kinderen sneller van de resultaten’, aldus Van Veelen.

In het Kinderhersencentrum komen jaarlijks zo’n 5.000 kinderen. Het merendeel heeft een combinatie van (zeldzame, aangeboren) aandoeningen van hersenen, hoofd en zintuigen. Denk aan kinderen met een hersentrauma, gezichtsafwijking, epilepsie of autisme op zeer jonge leeftijd.

Het Kinderhersenlab werd op zaterdag 25 juni feestelijk geopend in bijzijn van bekende hersenprofessors Erik Scherder en Eveline Crone. Het lab is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van het Sophia. Kijk voor meer informatie op: www.erasmusmc.nl/kinderhersencentrum. Of lees het uitgebreide interview met twee initiatoren op Amazingerasmusmc.nl.