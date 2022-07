Ruggenmergstimulatie zorgt voor betere armfunctie

Artikel in Nature Neuroscience van vandaag toont potentieel van ARCIM-therapie om de mobiliteit van handen en armen te herstellen na dwarslaesie

ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie, kondigt vandaag een publicatie in Nature Neuroscience aan, waarin het potentieel van ONWARD’s ARCIM-therapie wordt aangetoond voor het herstel van mobiliteit en functie in handen en armen na een dwarslaesie.

Als onderdeel van de reeks overeenkomsten inzake intellectuele eigendom met de EPFL, beschikt ONWARD over de rechten voor de ontwikkeling en commercialisering van cervicale ruggenmergstimulatietherapie ter verbetering van de hand- en armfunctie bij mensen met een dwarslaesie.

“We bereiden ons voor op de lancering van onze transcutane ARCEX-therapie voor het herstel van de hand- en armfunctie ergens in 2023,” aldus Dave Marver, CEO van ONWARD. “De bevindingen uit deze Nature Neuroscience-publicatie suggereren dat er ook een rol kan zijn weggelegd voor ARCIM-therapie om mensen met een dwarslaesie te helpen hun arm- en handfunctie te herstellen. De grotere precisie van de stimulatie die door onze implanteerbare ARCIM-therapie wordt geleverd, kan namelijk verdere voordelen bieden.”

“Kleine verbeteringen in de hand- en armfunctie bieden grote voordelen op het gebied van onafhankelijkheid en levenskwaliteit. De huidige benaderingen zoals functionele elektrische stimulatie (FES) veroorzaken vermoeidheid en slagen er niet in de driedimensionale bewegingen te ondersteunen die nodig zijn voor activiteiten van het dagelijks leven”, aldus Grégoire Courtine, professor aan de EPFL en co-auteur van het Nature Neuroscience-artikel. “ONWARD’s transcutane ARCEX-therapie zou een grote impact kunnen hebben als ze volgend jaar zoals verwacht op de markt komt, maar preklinisch onderzoek suggereert dat de implanteerbare ARCIM-therapie nog meer effect zou kunnen hebben. We kijken ernaar uit om deze aanpak in de komende maanden bij mensen te bestuderen.”

De publicatie bevat preklinisch onderzoek dat werd uitgevoerd door neurowetenschappers van de EPFL, de Universiteit van Fribourg en de Universiteit van Pittsburgh. Het onderzoeksinitiatief werd gesponsord door de Wyss Foundation, ONWARD, de Bertarelli Foundation, de Zwitserse National Science Foundation, en het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

Bezoek ONWD.com voor meer informatie over ONWARD’s ARC-therapie en de visie van het bedrijf om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met ruggenmergletsel.

