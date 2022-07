Gebarentolk vertaalt musical Burgers’ Zoo

Stichting Hoormij gaat ervan uit dat er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen doven en slechthorenden zijn en dat dit aantal de komende jaren verder zal toenemen vanwege de vergrijzing van de bevolking. Koninklijke Burgers’ Zoo wil deze gasten tegemoetkomen door op maandag 1, 8 en 15 augustus bij alle vijf de shows op die data een gebarentolk in te zetten die Zoë & Silos – de Safari Musical live vertaalt.

1,5 miljoen doven en slechthorenden in Nederland

Van de naar schatting 1,5 miljoen doven en slechthorenden in ons land vallen circa 495.000 mensen in de categorie ernstig tot zeer ernstig, aldus Stichting Hoormij. Van ernstig gehoorverlies wordt gesproken als het gehoorverlies tussen de 60 en de 90 decibel ligt. Bij zeer ernstig gehoorverlies ligt het gehoorverlies zelfs boven de 90 decibel. In dit laatste geval kun je ook met een hoortoestel geen harde geluiden als een claxon horen.

Twee nieuwe gezichten

Zoë & Silos beleven al enkele jaren spannende avonturen in Burgers’ Zoo, waarbij spelenderwijs veel informatie over dieren is verwerkt voor jonge en oudere fans. De vertrouwde acteurs die het duo jarenlang vertolkten, hebben het stokje overgedragen aan twee energieke opvolgers. Zij storten zich vol enthousiasme in dit nieuwe educatieve avontuur en treden van 23 juli tot en met 28 augustus vier tot vijf maal per dag op in het dierenpark.

Samenvatting praktische informatie

Zoë & Silos zijn deze zomer terug in Koninklijke Burgers’ Zoo met een avontuurlijke musical over de dierlijke bewoners van de Oost-Afrikaanse savanne: de Safari Musical. Vanaf zaterdag 23 juli tot en met zondag 28 augustus kunnen bezoekers vier tot vijf maal per dag van de musical genieten. Maandag 1, 8 en 15 augustus vertaalt een gebarentolk vijfmaal per dag live de musical. Actuele showtijden en extra achtergrondinformatie zijn te vinden op burgerszoo.nl/musical.