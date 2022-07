UMC Utrecht: Vakantiegangers gezocht voor belangrijk onderzoek

Ga je binnenkort op vakantie? Het UMC Utrecht is op zoek naar vakantiegangers die mee willen doen aan het One Health Travel onderzoek. Dit onderzoek is een onderdeel van een groot Nederlands project genaamd One Health PACT. We onderzoeken in Nederland de opkomst van door muggen overdraagbare infecties en de factoren die hierop van invloed zijn. We zoeken nog 1000 reizigers die de komende tijd op vakantie gaan in Europa of Caribisch Nederland!

Meer weten en meedoen met dit onderzoek?

Tijdens je vakantie houd je in de gaten of je bent blootgesteld aan muggen- en/of tekenbeten. Om dit makkelijk bij te houden, hebben wij de app “ Your Research App” ontwikkeld.

Eenvoudig meedoen!

De App kan gratis gedownload worden. Nadat je je hebt aangemeld voor deelname aan het onderzoek ontvang je een bevestiging per e-mail. De e-mail bevat instructies voor het downloaden van- en het inloggen in de App. Drie dagen voor vertrek ontvang je een korte vragenlijst in de App. De vragen gaan over het doel van je reis (vakantie, familiebezoek, etc.) en het type reis dat je gaat maken. Eén keer per week ontvang je een extra vragenlijst.

Meer informatie over het onderzoek en aanmelden op de website: https://www.ohtravel.nl/

Bron: UMC Utrecht