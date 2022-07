Annatommie mc wordt onderdeel van Equipe Zorgbedrijven

Samen sterker verder als dé specialist in beweging

Annatommie mc sluit zich definitief aan bij Equipe Zorgbedrijven. In februari kondigden de organisaties hun voornemen al aan, waarna het plan werd voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM). Inmiddels hebben deze hun goedkeuring gegeven. “Een belangrijke stap voorwaarts naar een landelijke keten van klinieken, gespecialiseerd in planbare orthopedische zorg,” aldus Joris van Eijck, CEO Equipe Zorgbedrijven Nederland.

Annatommie mc wordt onderdeel van Equipe Zorgbedrijven en gaat samenwerken met het team van Xpert Clinics Orthopedie Amsterdam. De overname past in de strategie van Equipe Zorgbedrijven om meer mensen met bewegingsklachten te kunnen helpen vanuit een multidisciplinaire aanpak. “In de hand- en polszorg heeft Xpert Clinics in de afgelopen 15 jaar al een goed netwerk opgebouwd. Samen met Annatommie mc kunnen we ook voor orthopedie een breder aanbod en een vergelijkbaar netwerk bieden,” aldus Van Eijck.

Focus op kwaliteit

Zowel Equipe Zorgbedrijven als Annatommie mc hebben een sterke focus op kwaliteit en efficiency. Beide bieden zorg volgens het one-stop-shop principe: patiënten komen binnen met een klacht en gaan naar buiten met een behandelplan. De klinieken bieden zowel eerstelijns- als tweedelijnszorg. “De Xpert Way of Working die Xpert Clinics de afgelopen vijftien jaar heeft opgezet voor hand- en polszorg, sluit naadloos aan bij wat Annatommie mc in de orthopedie heeft opgebouwd,” zegt Van Eijck. Irene Groenink, algemeen directeur Annatommie mc: “Wij zijn trots dat we nu samen verder gaan. Wij geloven in een sterk landelijk netwerk met locaties waar patiënten snel en dicht bij huis geholpen kunnen worden door een team dat écht gespecialiseerd is. Op die manier creëren we samen meerwaarde voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars. Door onze efficiënte manier van werken, hoge kwaliteit en korte wachttijden dragen we bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem van zorgkostenbeheersing en personeelstekort.”

Persoonlijke aandacht, korte wachttijden

Na de samenvoeging kunnen patiënten en huisartsen nog steeds terecht bij hun vaste kliniek en bekende arts. Patiënten worden ook in de nieuwe setting geholpen door ervaren zorgprofessionals, met persoonlijke aandacht en maximaal inzicht in hun zorgtraject. Joris van Eijck: “De juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment en tegen de juiste prijs: dat is waar we voor gaan. Door de samenvoeging van onze klinieken kunnen we op dat gebied weer een belangrijke stap voorwaarts zetten.”

Over Equipe Zorgbedrijven

Equipe Zorgbedrijven is een toonaangevende aanbieder van gespecialiseerde zorg in Nederland en kent twee merken: Velthuis kliniek (voor esthetische chirurgie en cosmetische behandelingen) en Xpert Clinics. Onder die laatste vallen diverse specialisaties, waaronder hand- en polschirurgie en therapie, orthopedie, oogheelkunde en proctologie. Equipe Zorgbedrijven heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Veruit de meeste behandelingen vallen onder verzekerde zorg, welke vergoed wordt vanuit het basispakket. Jaarlijks ziet Equipe Zorgbedrijven meer dan 75.000 patiënten.

Over Annatommie mc

Annatommie mc is in 2003 opgericht als focuskliniek voor orthopedie en beweging en is uitgegroeid tot een keten van klinieken met een multidisciplinaire aanpak. Annatommie mc biedt zowel tweedelijnszorg met orthopedische chirurgie, sport- en pijngeneeskunde, als ook de diagnostiek met röntgen, echo en MRI en eerstelijns fysiotherapie en daarmee dus integrale gezondheidszorg. Ook Annatommie mc heeft al sinds de start contracten met alle verzekeraars. Jaarlijks ziet de kliniek ruim 25.000 patiënten.