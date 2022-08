Psychologen lanceren podcast als tegenreactie op lange wachtlijsten ggz

De ggz wachtlijsten blijven maar groeien, maar wachten op antwoorden, daar geloven de ruim 300 psychologen van Psyned niet in. Zeker niet als je écht hulp nodig hebt. Daarom lanceren ze 8 juli de podcast ‘Waar wacht je op?’. Hiermee reiken ze iedereen die niet direct bij een psycholoog terecht kan een hand toe.

In de podcast delen de psychologen geheimen uit hun behandelkamer en geven ze antwoord op vragen als; Hoe kom je uit een burn-out? Wanneer is het trauma en wanneer is het PTSS? Hoe kom je van je negatieve gedachtes af? Wat kan je leren van je hechtingsstijl? En wat zeggen je relatieproblemen eigenlijk over jou?

Exclusief interview (beperkt beschikbaar)

Alle psychologen uit de podcast geven eenmalig een exclusief interview. Wil je hier gebruik van maken? Laat dan z.s.m. weten welke drie psychologen/onderwerpen je voorkeur hebben (zie lijst in bijgevoegde afbeelding).

Psychologen aan het woord

‘Ik werkte eerst binnen de reguliere GGZ. Toen had ik iedere week een intake met een cliënt om te beoordelen of er sprake was van PTSS. Dan activeer je een trauma in alle hevigheid en vervolgens komt iemand op een lange wachtlijst terecht. Ik wil mensen helemaal niet naar huis sturen met een open wond. Psyned werkt gelukkig anders dan de reguliere GGZ en biedt direct hulp. Ook met de podcast hoop ik mensen alvast iets aan te reiken, al is het maar herkenning.’

psycholoog Jolice Metzer – Afl 7. #Trauma

‘Natuurlijk is een podcast geen vervanger voor therapie, maar we hopen wel dat mensen zichzelf iets beter begrijpen en gerichter op zoek kunnen naar juiste hulp. Hoe langer je met problemen rond blijft lopen, hoe dieper ze in je systeem opgeslagen worden. Gelukkig is er veel meer mogelijk dan een lange wachtlijst bij de ggz.’

Psycholoog Roanne Helwig – Afl 2. #hechtingsproblematiek

‘De lange wachtlijsten zijn zeker niet het enige probleem. Ook de drempel om hulp te vragen is groot. Met de podcast willen we deze drempel verlagen. We vertellen dat het heel normaal is om psychische klachten te hebben. Schaam je niet en zorg dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Zelf googelen of met vrienden in gesprek gaan kan, maar wij vinden het belangrijk om deskundige informatie beschikbaar te stellen.’

Relatietherapeut Pieternel Dijkstra – Afl 4. #Jaloezie

‘Ik hoop dat we problemen wat tastbaarder en grijpbaarder kunnen maken. Veel mensen denken dat ze alles alleen moeten doen totdat ze echt niet meer kunnen. Maar waarom zouden we niet net zoveel tijd en energie stoppen in onszelf en onze relatie als in ons werk of onze favoriete sport? Ja, die ggz wachtlijsten werken veel mensen tegen. Persoonlijk vind ik dat daar een grote rol ligt voor de werkgever. Als je wil dat je werknemers gezond en gelukkig zijn, dan hoort therapie daar af en toe bij.’

Relatietherapeut Aerjen Tamminga – Afl 3. #Relatietherapie