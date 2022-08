Acceptatie van eHealth is groot

Zorgbestuurders liggen wakker van personeelstekorten. Dat blijkt uit de Future Health Index 2022. Het jaarlijks onderzoek van Philips onder 3.000 zorgbestuurders in 15 landen – waaronder Nederland – schetst verder hoe zorgbestuurders van technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) en predictive analytics verwachten dat die problemen in de zorg (zoals kosten en zorguitkomsten) kunnen helpen oplossen. Vanuit de langdurige zorg blijkt in ieder geval dat de acceptatie van zorgtechnologie hoger ligt dan men zou denken.

Dat zorgtechnologie de arbeidskrapte in de zorg kan verlichten is een gegeven feit. We willen daarom liever dat de acceptatie en implementatie van zorgtechnologie sneller gaat dan het nu gaat. Dat om te voorkomen dat we straks niet anders kunnen en de invoering van bepaalde technologieën noodzakelijk zijn geworden en we daar niet aan hebben kunnen wennen of aan mee-ontwikkelen. Vergelijk het met de gaskraan die dicht gaat: daar moet je het op tijd over hebben, voor dat het van de ene op de andere dag ineens klaar is met de gasleverancies.

Acceptatie eHealth

Gelukkig is juist bij cliënten en verpleeghuizen de acceptatie van technologische ondersteuning groot. Bijvoorbeeld bij incontinentie. Incontinentiezorg is geen prettige zorg. Technologie kan ervoor zorgen dat je twee keer per dag wordt gestoord in plaats van zes tot zeven keer. Zoiets vergroot ook de rust op de afdeling. Juist hier denk ik dat de cliënt de introductie van zorgtechnologie eerder accepteert dan de zorgmedewerkers.

Een ander voorbeeld is in de gemeente Haarlemmermeer te vinden waar een seniorentablet geïntroduceerd is tegen eenzaamheid. Van de 150 mensen die deze tablet kregen, wilde 75 procent ze blijven gebruiken. Geen iPad, maar een seniorentablet. Dit is co-design: je moet het zo ontwerpen dat het laag-complex is en dat de eindgebruiker van begin af aan is betrokken bij het ontwerpproces.

Henk Herman Nap, senior onderzoeker Ehealth bij Vilans.