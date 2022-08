Gedragsexpertise de sleutel tot effectief leefstijlbeleid

Het belang van een gezonde leefstijl wordt structureel onderbelicht, de coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de expertise van gedragsverandering bij een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: mensen aanzetten tot een gezonde leefstijl en preventie, juist in tijden van Covid. Al was het maar dat tijdens de crisis ook weer bleek dat mensen informeren of adviseren niet voldoende is als het gaat om effectief beleid. Immers, verandering in leefstijl is gedragsverandering. Daarom roepen twaalf gerenommeerde gedragsexperts op tot actie: zet primair gedragsexpertise in bij de ontwikkeling en implementatie van interventies en beleid op het gebied van leefstijl. Alleen dan halen we ons doel van een duurzaam gezonder Nederland.

Gedragswetenschappelijke expertise

Tot dusver wordt gedragswetenschappelijke expertise beperkt benut om de zorg inclusief, betaalbaar en draaiende te houden. Beleidsmaatregelen en interventies worden ingevoerd zonder gedragswetenschappelijke kennis en boeten daarmee in aan effectiviteit. Veel programma’s of maatregelen slaan zo de plank mis. In de position paper: ‘Gedragsexpertise is de sleutel tot effectief leefstijlbeleid’, die door veel vooraanstaande organisaties en experts wordt onderschreven, maken gedragsexperts duidelijk dat het essentieel is de rol van gedrag een onmisbaar onderdeel te maken van preventie en zorg.

Nu is het momentum om de gedragswetenschappelijke kennis die er in Nederland is, voor preventie te benutten. De coronacrisis heeft laten zien dat gedragsverandering essentieel is. Gedragswetenschappers weten hoe gedragsverandering effectief kan worden ondersteund en daarmee kan een gezonder en vitaler Nederland voor iedereen worden bewerkstelligd, maar dan is het wel essentieel dat gedragsexpertise veel beter wordt ingezet in beleids- en interventieontwikkeling.

De gedragsexperts die de position paper opstelden:

Andrea Evers (hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden en Medical Delta hoogleraar Healthy Society, Universiteit Leiden/TU Delft/Erasmus Universiteit), Pepijn van Empelen (sociaalpsycholoog, TNO), Marieke Adriaanse (hoogleraar Gedragsinterventies in Population Health Management, Universiteit Leiden/LUMC) Aarnout Brombacher (hoogleraar Design Theory and Information Flow Analysis, TU Eindhoven), Lex Burdorf (hoogleraar Determinants of Public Health, Erasmus MC), Lisette Gemert-van Pijnen (hoogleraar Persuasive Health Technology, Universiteit Twente), Stef Kremers (hoogleraar Health Promotion, Maastricht University), Anne Roefs (hoogleraar Psychology and Neuroscience of Abnormal Eating, Maastricht University) Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU Amsterdam), Sabita Soedamah-Muthu (universitair hoofddocent, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences), Karien Stronks (hoogleraar Public Health, Amsterdam UMC) en Emely de Vet (hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl, WUR)

Bron: TNO