Psychosociale interventies op maat voor mensen met dementie

Hendriks onderzocht het ‘Onvergetelijk’-programma, een museumprogramma dat zich richt op het samen beleven van een museumbezoek. Door naar kunst te kijken, kunnen mensen met dementie samen met hun dierbaren ideeën uitwisselen, zonder dat degene met dementie hoeft terug te vallen op het kortetermijngeheugen. De rondleiding richt zich op het langetermijngeheugen en op persoonlijke ervaringen; dit stimuleert sociaal contact.

Hendriks ontdekte onder andere dat de deelnemers aan het ‘Onvergetelijk’-programma na de rondleiding beter gestemd zijn dan daarvoor. Dit geldt zowel voor mensen met dementie als voor deelnemende mantelzorgers/professionele begeleiders. Opvallend was dat zowel de medewerkers en vrijwilligers die getraind waren in het geven of ondersteunen van het programma, als degenen die niet getraind waren, een paar maanden na de start een positiever beeld hadden van mensen met dementie. Ze zagen hen meer als individuen met dezelfde waarde als elk ander persoon. Ondanks de verschillen in collectie en organisatie is implementatie van ‘Onvergetelijk’ in de tien Nederlandse musea goed mogelijk

Vrijdag 17 juni 2022

Promotie (VU), 13:45 u, Aula

Iris Hendriks: The art of personalising psychosocial interventions for people with dementia

Bron: Amsterdam UMC