Vraag nog snel zorgtoeslag aan: tot half miljard euro kan blijven liggen

We merken de gestegen prijzen dagelijks in onze portemonnee. Toch laten we ook geld liggen. Niet iedereen die daar recht op heeft vraagt namelijk zorgtoeslag aan. Zo kan maar liefst tot 500 miljoen euro blijven liggen. Dit blijkt uit berekeningen van vergelijkingsplatform Independer. De deadline voor het aanvragen van zorgtoeslag over 2021 is al volgende week, 31 augustus.

Welk deel van de Nederlanders komt nu in aanmerking voor deze tegemoetkoming, maar vergeet het aan aan te vragen? Independer zorgexpert Mirjam Prins: “Mensen weten soms überhaupt niet van het bestaan van de toeslag. Of denken er niet voor in aanmerking te komen, terwijl dat wel degelijk het geval is. Zo kun je met pensioen zijn gegaan, net 18 jaar zijn geworden of minder zijn gaan werken. Dan kom je ineens wel in aanmerking voor een vergoeding”. Ook de dienst toeslagen van de Belastingdienst is een campagne gestart om Nederlanders op de zorgtoeslag te wijzen.

Heb jij recht op zorgtoeslag?

In 2021 voor 5,3 miljard aan zorgtoeslagen uitgekeerd

Om te bepalen wie recht heeft op zorgtoeslag wordt gekeken naar een inkomensgrens. Die ligt voor mensen zonder toeslagpartner voor 2021 op 31.138 euro per jaar en voor mensen met toeslagpartner op 39.979 euro. De toeslag kan variëren van enkele tientjes tot meer dan honderd euro in de maand. Het maximum bedrag is 107 per maand zonder toeslagpartner en een jaarinkomen tot 21.500 euro. Heb je samen met je toeslagpartner een jaarinkomen van 21.500 dan is dat bedrag samen 212 euro in de maand. Op jaarbasis loopt het bedrag aan zorgtoeslag dan op naar 2.544 euro.

1 op de 10 van de toeslaggerechtigden vraagt het niet aan

Eerder bleek uit Kamervragen dat 1 op de 10 toeslaggerechtigden hun zorgtoeslag niet aanvragen. Bij navraag door Independer bevestigt de dienst toeslagen van de Belastingdienst dat dit nog steeds zo is. In 2021 werden in totaal 4,7 miljoen zorgtoeslagen uitbetaald met een gezamenlijke waarde van 5,3 miljard euro. Per aanvrager is dat dan 1.127 euro gemiddeld op jaarbasis. Als we uitgaan van 4,7 miljoen zorgtoeslagen en het cijfer van 1 op de 10 toeslaggerechtigden die het niet aanvraagt, dan blijft het geld dus voor 470.000 mogelijke aanvragers liggen. Dit maal het bedrag van 1.127 euro gemiddeld per aanvrager, dan kan er dus in theorie ruim 500 miljoen euro blijven. “Het bedrag kan natuurlijk wat lager liggen, omdat het kan zijn dat juist mensen met een lage tegemoetkoming het de moeite niet waard vinden om zorgtoeslag aan te vragen. Maar het kan ook zijn dat mensen recht hebben op een hoog bedrag, maar niet weten dat er zoiets bestaat als zorgtoeslag. Het is in ieder geval een kleine moeite om het te checken”, aldus zorgexpert Prins.

Met deze tool kun je eenvoudig berekenen of je recht hebt op zorgtoeslag.