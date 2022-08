In Hoeksche Waard ontvangen Oekraïense vluchtelingen huisartsenzorg online

Gezamenlijk initiatief van Gemeente, GHOR en Veiligheidsregio





Tilburg – In navolging van Tilburg wordt ook in de gemeente Hoeksche Waard Medicoo aangeboden aan Oekraïense vluchtelingen. Vanaf 10 augustus kunnen de vluchtelingen op de opvanglocatie in Piershil voor hun zorgvragen gebruikmaken van de Medicoo app. Via deze app van Medicinfo ontvangen vluchtelingen gezondheidsadvies in hun eigen taal. Door de automatische vertaalfunctie binnen de app kunnen zowel de patiënt als de zorgverlener in de eigen taal met elkaar communiceren. Het medisch team van Medicinfo, dat bestaat uit verpleegkundigen en huisartsen, geeft medisch advies via chat. Op deze manier krijgen vluchtelingen de zorg die ze nodig hebben, zonder de lokale huisartsen extra te belasten.

Net als veel andere gemeenten biedt de gemeente Hoeksche Waard onderdak aan mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. Op de opvanglocatie in Piershil gaat het om zo’n 130 mensen die er tijdelijk verblijven. Omdat ook zij behoefte hebben aan huisartsenzorg heeft de gemeente met de GHOR (onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) en de zorggroep, besloten om Medicoo van Medicinfo aan te bieden. Op deze manier kan zorg snel en in de eigen taal geboden worden.



Automatische vertaling maakt zorg voor vluchtelingen toegankelijk

Elke zorgvraag wordt persoonlijk beantwoord door het medisch team van Medicinfo, de organisatie achter de Medicoo app. Door de toevoeging van automatische vertaling kan zowel de patiënt als de zorgverlener in de eigen taal communiceren in de app. Hierdoor is de app nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor Oekraïense vluchtelingen die Medicoo gebruiken.

De app Medicoo is door Medicinfo ontwikkeld, een organisatie die al ruim 20 jaar gespecialiseerd is in zorginnovatie en het verlenen van zorg op afstand. Medicoo wordt ingezet bij overbelasting van een huisartsenpraktijk of -post of als uitbreiding van de praktijkcapaciteit. Deze vorm van hybride zorg wordt inmiddels door diverse huisartsenpraktijken en -posten aangeboden. In de provincie Zeeland wordt Medicoo ingezet voor de zorg aan toeristen. Zo worden de Zeeuwse praktijken ondersteund met de piekbelasting in het hoogseizoen.

Tamara Schiedon, accounthouder huisartsen voor de GHOR ZHZ: “Met de inzet van deze app kunnen we echt wat druk op de huisartsenzorg verminderen. We hopen dat de opgevangen vluchtelingen in Piershil de app volop gaan gebruiken!”





Bij een succesvolle inzet van de Medicoo app is het de bedoeling om deze digitale huisartsenzorg ook op andere opvanglocaties in Zuid-Holland Zuid aan te bieden.

Bron: Medicinfo