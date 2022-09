Life Sciences bedrijf Orexa haalt € 1,2 miljoen op met financieringsronde

Orexa B.V., een Noord-Brabants life sciences bedrijf dat een medicijn ontwikkelt dat de voedselinname stimuleert, heeft een investering van € 1,2 miljoen opgehaald bij een groep informal investors. De investering zal worden gebruikt om Orexa’s eerste klinische fase 2 studie te starten, waarbij zal worden onderzocht of patiënten die een operatie hebben ondergaan sneller kunnen herstellen. Daarnaast kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor Orexa’s tweede fase 2 studie, welke zal zijn gericht op de ondersteuning van de behandeling van Anorexia.

De uitvinding is een toevallige ontdekking door Prof. Dr. Ard Peeters. Hij kwam erachter dat de voedselinname wordt beïnvloed bij lokale toediening van (bestaande) anesthetica in de maag. Hij verwachtte dat de voedselinname zou verminderen, maar tot zijn verrassing aten de proefdieren juist meer. Inmiddels is dit concept bevestigd in tientallen studies, is het werkingsmechanisme gepatenteerd en is een gepatenteerde tabletformulering ontwikkeld. Met de opbrengsten van de huidige financieringsronde gaat Orexa nu onderzoeken of het concept ook in patiënten werkt.

“We zijn verheugd dat we straks in de eerste patiënten de werkzaamheid van ons kandidaat-medicijn kunnen onderzoeken”, zegt Prof. Dr. Ard Peeters. Hij vervolgt: “De fase 2a studie zal worden uitgevoerd bij patiënten die net een operatie hebben ondergaan. Met ons medicijn kunnen we mogelijk een zogenaamde post-operatieve ileus voorkomen. Dit is een serieuze complicatie, die in verschillende patiëntengroepen tot wel 50% van de patiënten treft en ervoor zorgt dat de patiënten niet kunnen eten en langzamer herstellen. Naast deze toepassing willen we graag een studie uitvoeren bij anorexiapatiënten, gevolgd door een studie bij ouderen met ondervoeding. Dit zijn stuk voor stuk toepassingen waarbij grote aantallen patiënten mogelijk baat hebben bij ons medicijn.”

“We zijn dankbaar voor de brede steun van bestaande en nieuwe investeerders, waarmee we financieel nu een voldoende solide fundament hebben gelegd om onze eerste klinische studie uit te voeren en om voorbereiding te treffen voor onze tweede klinische studie”, aldus CEO Sake Stevenhaagen. “Na de succesvolle financieringsronde van € 800.000 eerder dit jaar is dit een tweede belangrijke stap voor Orexa. Het uiteindelijke doel is om in meerdere toepassingen te onderzoeken of het werkingsmechanisme ook in patiënten werkt en bij welke patiëntengroepen de meeste gezondheidswinst valt te behalen. Met deze tweede succesvolle financieringsronde kunnen we op volle vaart verder met ons ambitieuze programma.”

Bron: Orexa