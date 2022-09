Spelers met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) maken theater over de impact van hersenletsel

Vanaf 17 september laat Theatergroep Hersenkronkels in de theaterzaal van lokaal cultuurcentrum Het Klooster, de (onzichtbare) gevolgen van NAH zien aan het publiek met hun eerste avondvullende voorstelling: ‘Thuis begint het pas’. Maar liefst één op de vier Nederlanders krijgt te maken met hersenletsel. Toch is hier nog vrij weinig over bekend. De spelers, sommigen in een rolstoel of met afasie; moeite met spraak of woordvinding, hebben gebaseerd op eigen ervaringen met NAH een voorstelling gemaakt. Nog niet eerder werd er een voorstelling gemaakt over hersenletsel waarbij de spelers ook daadwerkelijk hersenletsel hebben.

Lastige situaties bespreekbaar maken



‘Thuis begint het pas’ gaat over wat er met je gebeurt nadat je ziekenhuis opname of revalidatie is afgerond. Hoe geef je je leven opnieuw vorm na het oplopen van hersenletsel? Wat kom je tegen en hoe ga je daarmee om? Persoonlijke verhalen worden afgewisseld met scenes waarin een aantal personages worden gevolgd, bijvoorbeeld twee zussen, waarvan een met NAH. Ook komt er iemand in de voorstelling aan bod die tegen een bureaucratische molen oploopt, een ambtenaar komt beloftes niet na. Na afloop is er een gesprek waarin het publiek vragen kan stellen aan de spelers en zij meer kunnen vertellen over hun leven met NAH. Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. De voorstelling is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het leven met NAH of er zelf mee te maken heeft.

Theater als uitlaatklep



‘Theatergroep Hersenkronkels’ biedt inzicht, inspireert en raakt. Projectleider en regisseur Paul Raterman kreeg zelf op jonge leeftijd een hersenbloeding: “Opeens kon ik mijn pen niet meer vasthouden, mijn rechterhand trilde alsof ik Parkinson had. Ik was negen maar voelde me plotseling een oude man. Ik kreeg concentratie problemen en mijn vertrouwen was weg. Langzaam heb ik dat weer opgebouwd, theater heeft me daar bij geholpen, dat was en is mijn uitlaatklep. Ik ben blij dat ik nu mijn passie kan delen met een enthousiaste spelersgroep en we van onze ervaringen theater maken waarmee we het publiek iets kunnen leren over de impact van hersenletsel”. Naast theatermaker is Paul ambassadeur en ervaringsdeskundige bij Hersenletsel.nl, de patiëntenvereniging voor mensen met NAH en hun naasten. Voor het initiëren van ‘Theatergroep Hersenkronkels’ is in mei de Piebeth-Barents Westerbeek award 2022 uitgereikt. De voorstelling ‘Thuis begint het pas’ is een project van Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland.

Speeldata ‘Thuis begint het pas’:

Zaterdag 17 september 2022, inloop 19:00 – start voorstelling 20:00 uur

Zondag 18 september 2022, inloop 13:00 – start voorstelling 14:00 uur

Donderdag 22 september 2022, inloop 19:00 – start voorstelling 20:00 uur

Vrijdag 23 september 2022, inloop 19:00 – start voorstelling 20:00 uur

Speellocatie:

De theaterzaal van lokaal cultuurcentrum Het Klooster, Afrikaanderplein 7, 3072 EA, Rotterdam.

Kaarten: € 7,50 of € 5 met korting (leden Hersenletsel.nl/ Rotterdampas/ CJP/ 65+) en € 0,65 reserveringskosten

Reserveren: www.theatergroephersenkronkels.nl/reserveringen, kaarten kunnen online gereserveerd én betaald worden via het kaartverkoop systeem van de Pleinbioscoop/St. de Loodsen

Projectleiding & regie: Paul Raterman Assistent projectleiding: Monique van der Stoep Uitvoerende productie: St. De Loodsen Choreografie & beweging: Malika Vermeij Kostuums & decor: Wilma van der Wilt Techniek: Nico Vellinga Advies: Jolina Wessels Spelers: Monique van der Stoep, Christine Dessauvagie, Marianne Creanen, Vincent Triet, Marianne Hoogkamer, Marieke de Buijzer, Marco Kuijs, Maria de Jong van Opstal, Djotis Sewradj en Cor Tietema

De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door: Hersenletsel.nl – regio Zuid-Holland, Cultuurconcreet, St. ter bevordering van Volkskracht, het Piebeth-Barents Westerbeek fonds, Humanitas en SOL