Kuipers stelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor realisatie afspraken huisartsenzorg in integraal zorgakkoord

LHV vraagt VWS en ZN om extra garanties

Minister Kuipers van VWS stelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de afspraken over de huisartsenzorg in het integraal zorgakkoord. Die toezegging heeft de LHV na intensief overleg met de minister dit weekend gekregen. Ruim 3000 huisartsen vulden de LHV-peiling over het IZA in en lieten duidelijk weten zeer weinig vertrouwen te hebben in de realisatie van de afspraken. Het LHV-bestuur heeft begrip voor deze zorgen en heeft daarom om extra garanties gevraagd. Het woord is nu aan de landelijke ledenvergadering. Maandagavond 12 september neemt deze een besluit over het tekenen van het zorgakkoord, met deze toezegging van de minister.

Het LHV-bestuur tilt zwaar aan het gebrek aan vertrouwen in het IZA. Er is begrip voor de zorgen van huisartsen over de rol van zorgverzekeraars, de afdwingbaarheid van de afspraken en de nog uit te werken punten. In de laatste versie van het akkoord ziet het LHV-bestuur weliswaar passende oplossingen voor de urgente problemen in de huisartsenzorg, maar het gebrek aan vertrouwen in de uitvoering is groot omdat concrete uitwerking op sommige onderdelen ontbreekt. Intensief overleg met de minister, ZN en NZa heeft nu als resultaat dat de minister de huisartsen extra toezeggingen heeft gegeven die het vertrouwen moeten vergroten dat de afspraken in het zorgakkoord ook gerealiseerd worden en dat de toegezegde financiële middelen daadwerkelijk en volledig daar terecht komen waar ze voor bestemd zijn.

Landelijke ledenvergadering integraal zorgakkoord

Op maandagavond 12 september beoordeelt de landelijke ledenvergadering van de LHV het akkoord, en de nu toegevoegde brief van de minister met zijn toezegging. Met het advies van de leden en van het LHV-bestuur hierover neemt zij een besluit. Het woord is nu aan de landelijke ledenvergadering maandag aanstaande. We berichten u zo snel mogelijk na de ledenvergadering over het besluit.

Bron: LHV