Sport en bewegen essentieel voor mentale gezondheid, ook voor meisjes

Mentale gezondheid van Nederlandse meisjes is de laatste jaren gedaald. Dit blijkt uit het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport. Aan de ene kant vermoeden de onderzoekers dat een daling samenhangt met de coronacrisis, aan de andere kant is er ook een stijging in de ervaren druk door schoolwerk. Regelmatig bewegen kan bijdragen aan verschillende aspecten van mentaal welbevinden, zoals plezier, geluksgevoelens en het omgaan met stress.

Naast de welbekende fysieke effecten heeft bewegen een positief effect op mentale gezondheid. Zo zorgt bewegen onder andere voor een uitlaatklep en verbeterde stressregulatie. Ook leiden sport en bewegen tot positieve veranderingen in gemoedstoestand en emoties, zoals het hebben van plezier en ‘lekker in je vel zitten’. Bovendien zorgen sport en bewegen voor het verminderen of voorkomen van angstige en depressieve gevoelens. Daarnaast is bekend dat sport en bewegen door sociale interactie, sociale steun en samen bewegen het mentale welbevinden een boost geven.

Deze effecten van bewegen blijken stuk voor stuk belangrijk voor meisjes. In vergelijking met jongens zijn gedrag en spel van meisjes over het algemeen meer gericht op interactie met anderen en met name in de communicatie en uitwisseling. Dit is terug te zien in belangrijke beweegredenen van meisjes als het gaat om bijvoorbeeld sportkeuze: ‘gezelligheid’ is belangrijk en ‘verantwoordelijkheid voor het team’ gaan vaak boven een individuele keuze. Het is goed om je deze verschillen te realiseren.

Voor de meisjes die veel druk ervaren door schoolwerk of andere onzekerheden is het dan ook essentieel dat zij kunnen (blijven) sporten en bewegen. Het helpt in hun mentale gezondheid. Overigens is niet alleen onzekerheid, maar ook zichzelf onderschatten iets wat kinderen in de puberteit vaak kenmerkt; bij meisjes nog meer dan bij jongens. Positieve feedback is voor zowel jongens als meisjes belangrijk, maar meisjes hebben wel vaker aanmoediging en bevestiging nodig. Ondersteun en faciliteer deze meisjes in sport en bewegen en werk daarmee mee aan hun mentale gezondheid.

Maureen Ros, specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen.