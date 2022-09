Ziekenhuis VieCuri regelt kleding en toiletartikelen voor patiënt zonder naasten

Regelmatig komen er patiënten in het ziekenhuis zonder enig sociaal netwerk. Vaak gaat het om ouderen, seizoenarbeiders of mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deze patiënten kunnen niemand bellen voor schone kleding of producten voor de persoonlijke verzorging. VieCuri heeft samen met vriendenstichting VieAmi het initiatief genomen om deze mensen te helpen. Er is nu een aantal basissets kleding beschikbaar en er zijn toilettasjes met producten voor de persoonlijke verzorging en hygiëne.

Volgens initiatiefneemster Jolanda Geurts, verpleegkundige geriatrie, is het een probleem dat regelmatig voorkomt. “Als iemand acuut geholpen moet worden, kan het nodig zijn de kleding kapot te knippen. De kleding is soms ook heel vies. Er wordt dan door de verpleegkundigen wel creatief naar oplossingen gezocht maar het liefst regel je dit écht goed. Ik ben blij dat VieAmi hierbij ondersteunt en dat er nu een structurele oplossing gevonden is.” Naast de setjes nieuwe kleren is ook geregeld dat reeds gedragen kleding (wanneer nog in goede staat) heel snel gewassen wordt.

Schrijnend probleem

“Het probleem is schrijnend en het is logisch dat de vriendenstichting financieel meehelpt”, vindt Ruud Stikkelbroeck, directeur van VieAmi. “Er schuilt natuurlijk vaak een groter maatschappelijk probleem achter maar het is een goed begin dat we dit nu als ziekenhuis hebben geregeld. VieAmi ondersteunt in financiële zin bij het opstarten van dit initiatief. Ik hoop dat we nog extra financiële steun kunnen krijgen van andere organisaties zodat VieCuri dit ook op de langere termijn kan volhouden.”

Goede reacties

Het ziekenhuis krijgt goede reacties op het initiatief. Ook van mensen die aanbieden oude kleding te willen brengen. “Hoe goedbedoeld ook, dit kunnen wij niet aannemen. Het ziekenhuis is géén kledingbank en is er niet op ingericht om kleding te sorteren. In de meeste gemeenten staan textielcontainers of er is een kringloopwinkel waar je kleding kunt inleveren. Daar komt het ook goed terecht.”

Bron: VieCuri