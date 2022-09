Leefstijlportaal in MST

Op 29 september opent Sportaal een Leefstijl Portaal in Medisch Spectrum Twente (MST). Dit is het eerste leefstijlportaal in een ziekenhuis met een sterke verbinding met de wijk. Een bezoek aan het portaal is een gemakkelijke eerste stap op weg naar meer bewegen, lekkerder in je vel zitten, andere mensen ontmoeten en samen actief zijn. De werkwijze is gebaseerd op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Daarin ligt het accent op de veerkracht van mensen en op wat hun leven betekenisvol maakt. Er wordt ingezet op regie op eigen gezondheid door preventie en ondersteuning, zodat zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden. Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen om de zorg anders in te richten en de druk op zorgkosten te beheersen.

Van ziekte naar gezondheid

Op een laagdrempelige manier worden bezoekers door een leefstijlcoach of beweegmakelaar geholpen om te kijken wat bij hen past. Er is behoefte aan een centrale plek waar patiënten en bezoekers van MST, en ook medewerkers met leefstijlgerelateerde vragen en klachten of voor informatie terechtkunnen. De leefstijlcoach heeft een luisterend oor, denkt mee en verwijst afhankelijk van wat nodig is door naar bijvoorbeeld een wandelgroep, een sportvereniging, een diëtist, een ergotherapeut, of een vorm van hulpverlening in het sociaal domein. De patiënt wordt begeleid naar de juiste (leefstijl)interventie in de wijk. Daarbij gaat het om de mens achter de aandoening, niet om de aandoening: van ziekte naar gezondheid. Niet elke hulpvraag is een zorgvraag en niet bij elke zorgvraag past een medisch antwoord.

Regie op eigen gezondheid

Leefstijl draagt in belangrijke mate bij aan het ontstaan van ziekte en ongemak. Ongezonde voeding, weinig bewegen, weinig (nacht)rust en verslavingen als roken en alcohol leiden tot onder andere overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en andere (levensbedreigende) aandoeningen. Karin Szabo, leefstijlcoach bij MST: “Soms wil iemand graag anders leven, maar weet niet waar te beginnen of hoe dat aan te pakken. Dan is er het Leefstijl Portaal, een samenwerking tussen Sportaal, ons ziekenhuis en een betrokken gemeente om de hulpvraag zo dicht mogelijk bij de mensen in de omgeving te beantwoorden. Een samenspel van zorg en sociaal domein, waarin de deelnemer centraal staat”. “Sportaal wil elke inwoner verleiden tot een leven lang bewegen, met als doel een positieve gezondheid. In ieder stadsdeel bemenst een beweegmakelaar een leefstijl portaal, waar inwoners met beweeg- of leefstijlgerelateerde vragen terecht kunnen. Met deze unieke samenwerking in het MST willen we meer inwoners begeleiden naar (leefstijl)interventies in de wijk, in plaats van dat men gebruik maakt van (dure) zorg.”, aldus Maaike Dartel, coördinator bij Sportaal.

Integraal Zorgakkoord

Zoals in het Integraal Zorgakkoord (IZA) beschreven, wordt van ziekenhuizen een rol verwacht als kenniscentrum op leefstijlgebied. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de meerwaarde van een gezonde leefstijl bij de behandeling van hun hulpvraag, aandoening of ziekte. De gewenste gedragsverandering wordt vanuit het Leefstijl Portaal ondersteund en gestimuleerd in de eigen woonomgeving.

Bron: MST