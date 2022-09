Wat verandert er in 2023 aan de zorgverzekering?

De afgelopen jaren steeg de zorgpremie elk jaar met enkele euro’s per maand. Zo gaat ook in 2023 de zorgpremie weer omhoog. Dit werd bekend gemaakt in de Miljoenennota, die tijdens Prinsjesdag is aangeboden. Wat verandert er nog meer aan de zorgverzekering in 2023? En hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico?

Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars zelf die de premie vaststellen. De premies van 2023 worden uiterlijk 12 november 2022 bekend gemaakt. Vergelijk zorgverzekering als je wilt weten welke zorgverzekering volgend jaar het best bij je past.

Zorgpremie flink omhoog



De zorgpremie betaal je maandelijks aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. Een zorgverzekering in Nederland is verplicht. De zorgpremie stijgt tegenwoordig elk jaar. Dat komt bijvoorbeeld door hogere zorg- en salariskosten. De premie van de zorgverzekering gaat volgend jaar met 100 euro omhoog. Dat betekent ruim 8 euro per maand. Over het algemeen is de inhoud van de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars gelijk. De hoogte van de premie kan echter per zorgverzekeraar behoorlijk verschillen. Belangrijk dus om de zorgverzekering 2023 met elkaar te vergelijken.

Zorgtoeslag gaat omhoog



De zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering, een tegemoetkoming vanuit de Overheid. Iedereen van 18 jaar en ouder met een laag inkomen heeft hier recht op, je moet het echter wel zelf aanvragen. Om de laagste inkomens te compenseren voor de hogere zorgpremie, gaat de zorgtoeslag ook omhoog. In 2022 ontvangen gezinnen maximaal 2.553 euro per jaar aan zorgtoeslag. In 2023 wordt dit bedrag verhoogd naar 3.166 euro. Voor het gehele jaar is dat een stijging van 613 euro voor meerpersoonshuishoudens. Voor eenpersoonshuishoudens ligt dit bedrag op maximaal 1850 euro, een stijging van 514 euro. Dit bedrag is hoger dan de stijging van de premie en is eenmalig ter compensatie van het verlies aan koopkracht.

Eigen risico



De zorgkosten uit de basisverzekering die je betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding is het eigen risico. Bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering wordt het eigen risico aangesproken. Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals een bezoek aan de huisarts en de zorg voor kinderen tot en met 18 jaar. Het verplichte eigen risico in 2023 blijft gelijk aan de afgelopen jaren, namelijk 385 euro.

Verdwijnen korting collectieve zorgverzekering



Verzekerden krijgen per 1 januari 2023 geen collectiviteitskorting meer op hun basis zorgverzekering. De korting van maximaal 5 procent die tot op heden geldt, verdwijnt volledig. Het afschaffen van deze korting leidt waarschijnlijk tot een daling van het aantal collectieve zorgverzekeringen. Collectieve zorgverzekeringen mogen wel nog blijven bestaan, maar mogen alleen nog op de aanvullende zorgverzekering korting geven.

Zeg op tijd op



Belangrijk om te weten, is dat wanneer je van zorgverzekeraar wilt wisselen je uiterlijk 31 december 2022 je huidige zorgverzekering stopzet. Vervolgens heb je tot uiterlijk 31 januari 2023 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2023. Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om het aanbod aan zorgverzekeringen online met elkaar te vergelijken. Je kunt soms veel geld besparen door over te stappen op een andere zorgverzekering.