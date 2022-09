Zesde editie MIND Last Man Standing in Utrecht

Deelnemers staan vastberaden voor meer begrip en zorg voor mentale klachten

De opbrengst van de zesde editie van het MIND-event Last Man Standing bedraagt € 45.417,-! Afgelopen zaterdag op de Neude in Utrecht was het zover. Het event – waar mensen moesten proberen om zes uur lang op een verhoging te blijven staan – is bedoeld om aandacht te vragen voor iedereen die zelf of als naaste te maken heeft met psychische klachten. De 250 deelnemers aan het event hebben dit bedrag gezamenlijk bijeengebracht voor projecten die psychische gezondheid bevorderen in Nederland. Het merendeel van de deelnemers bleef daadwerkelijk ook 6 uur lang op hun verhoging staan, wat een hele prestatie is.

Ondanks de regen zat de stemming er goed in. De presentatie was in handen van Romy Ruitenbeek en Sem Peelen, bekend van het ZAPP-programma Checkpoint. Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma opende om 12.00 uur het event en vertelde waarom zij het belangrijk vindt om mensen met psychische problemen te helpen. Ze benadrukte dat de afgelopen twee jaar mensen het extra moeilijk hadden en dat hulp hard nodig is. Utrecht steunt diverse projecten om mensen te helpen die psychische hulp nodig hebben, zoals de Wachtverzachter.

Verder waren er onder meer optredens van zangeres Sylvia Aimee, die onder andere het lijflied van het MIND-event Last Man Standing zong, rappende psycholoog Daisy Veenstra (beter bekend als rapper Daisz) en Démira. Directeur van MIND Us Frederieke Vriends vertelde over haar werk om initiatieven te stimuleren die jongeren écht helpen als zij worstelen met mentale issues. Dit onder erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Máxima.

Krachtig statement voor en door jongeren

De deelnemers aan MIND Last Man Standing maakten zaterdag 6 uur lang een krachtig statement door letterlijk en figuurlijk te laten zien waar zij voor staan: een mentaal gezonde samenleving waarin iedereen met psychische klachten kan rekenen op begrip en goede zorg. Dit is een grote fysieke en mentale uitdaging en MIND heeft veel bewondering voor de deelnemers die dit ook dit jaar – en vaak ook eerdere edities – gedaan hebben. Veel deelnemers hebben zelf last van psychische klachten, of ze stonden er voor een naaste die hiermee te maken heeft. De deelnemers gaven met hun deelname aan dat verandering van onszelf en van de maatschappij nodig is om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren.

Wat doet MIND met de ingezamelde donaties?

Behalve aandacht vragen voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren, halen de deelnemers ook donaties op voor MIND. Het ingezamelde donatiegeld wordt ingezet voor projecten gericht op de psychische gezondheid van jongeren. Op deze manier probeert MIND te voorkomen dat steeds meer mensen met ernstige psychische problemen te maken krijgen. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de jongeren zelf, maar ook naar de mensen in hun omgeving. Zij kunnen oor en oog bieden aan de jongeren als zij mentale klachten krijgen. Zij kunnen de prestatiedruk verminderen en helpen de veerkracht van jongeren te vergroten. MIND biedt verschillende initiatieven gericht op jongeren zoals bijvoorbeeld de MIND Young Academy, de MIND Young Studio, #openup, het MIND Young Panel, MIND Us en de gratis anonieme hulp van MIND Korrelatie. MIND doet onderzoek, adviseert de overheid en andere partijen over wat er nodig is in de ggz en geeft voorlichting. Op de website van MIND staan informatie, ervaringen en tips voor mensen die met psychische klachten worstelen en hun naasten.

Mensen kunnen nog een week na het event doneren via www.lastmanstanding.nl.

