Stoptober: jongeren zijn juist méér gaan roken in coronacrisi

Tijdens de coronacrisis is het aantal dagelijks rokende 12- tot 16-jarigen met bijna 40% toegenomen. De afgelopen jaren was er juist een dalende trend te zien. Jongeren geven bovendien aan vaker incidenteel te zijn gaan roken. Uit het onderzoek van Independer op basis van data van de GGD en het RIVM blijkt ook dat het vooral meisjes zijn die vaker met een nicotineverslaving kampen. Volgende week begint Stoptober, de maand die juist in het teken staat van het stoppen met roken.

Kijk hier hoeveel jongeren er in jouw gemeente roken

Jongeren roken vaker: dagelijks, maar ook incidenteel

In 2021 rookte 1 op de 40 jongeren elke dag een sigaret of shag: dit percentage is bijna 40% hoger dan twee jaar eerder. Onder 16-jarigen was deze toename bijna verdubbeld. Waar in 2019 één op de 27 zestienjarigen rookten was dat twee jaar later opgelopen naar naar 1 op de 15.

Ook het percentage incidenteel rokende kinderen is toegenomen. In 2021 stak bijna een op de tien jongeren af en toe een sigaret op. Tijdens het moment van ondervragen gaven zij aan de ‘afgelopen maand’ minstens één sigaret te hebben gerookt. Het aandeel incidenteel rokende 12- tot 16-jarigen ligt daarmee bijna een kwart hoger dan vóór de coronacrisis. Onder 16-jarigen gaat het zelfs om een stijging van 37,7%.

Independer zorgexpert Bas Knopperts is zeer verrast over het stijgende aantal rokende jongeren. “De afgelopen jaren zijn er juist grote stappen gemaakt om het stoppen met roken gemakkelijker te maken. Er zijn allerlei gratis hulpmiddelen beschikbaar. Ook wordt professionele begeleiding volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Sinds twee jaar geldt er ook geen eigen risico meer. Hulp bij stoppen kost je dus eigenlijk geen geld”, aldus zorgexpert Knopperts.

Vooral meisjes grijpen vaker naar een sigaret

Tijdens de corona pandemie zijn dus veel meer jongeren gaan roken. Onder meisjes is deze toename het sterkst, zo blijkt uit de landelijke cijfers. Het aandeel dagelijks rokende meisjes is tijdens de coronacrisis toegenomen met 56,3%, onder de jongens gaat het om een stijging van 25%. Ook bij incidentele rokers is deze trend zichtbaar. Het aantal gelegenheidsrokers nam namelijk veel sterker toe onder meisjes (+39,7%) dan onder de jongens (+7,4%).

“Wordt soms een sigaret roken, toch een verslaving en wil je daar vanaf? Vanuit de basisverzekering wordt per jaar sowieso één poging om te stoppen vergoed. Lukt het bij jou niet in een keer of wil je een alternatieve behandeling? Check dan bij je verzekeraar of die hiervoor een dekking biedt”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts.

In Noord Nederlandse gemeenten het meest gerookt door jongeren

De regionale uitschieters zijn de Friese dorpen Dantumadiel en Achtkarspelen en het Groningse Pekela. Daar gaven 1 op de 5 scholieren aan minimaal 1 sigaret te hebben opgestoken in de afgelopen week.

Detailkaarten voor rokende jongeren per Nederlandse gemeente