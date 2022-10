Samen beslissen; Ikazia start met keuzehulp dikkedarmkanker

Het Oncologisch Centrum van het Ikazia Ziekenhuis is gestart met het gebruik van een digitale keuzehulp voor dikkedarmkanker. Zo kunnen arts en patiënt ‘samen beslissen’. Vaak zijn er bij kanker meerdere behandelingen mogelijk. Elke behandeling heeft zijn eigen voor- en nadelen die veel invloed kunnen hebben op het leven van patiënten. Ikazia vindt het belangrijk deze beslissingen samen met de patiënt te nemen. De keuzehulp helpt patiënten en zorgverleners daarbij.

Samen beslissen

Als er keuze is tussen meerdere behandelingen, vertelt het behandelteam aan de patiënt welke behandelingen mogelijk zijn en wat dit voor patiënten kan betekenen. Zodra patiënten horen dat ze kanker hebben komt er veel op ze af. Veel informatie en verschillende beslissingen die genomen moeten worden. Een keuzehulp helpt bij dit proces. De patiënt krijgt een inlogcode mee om de keuzehulp thuis rustig door te nemen. In de keuzehulp is er informatie over de soort kanker, de mogelijke behandelingen en de voor- en nadelen. De keuzehulp helpt aan te geven wat de persoonlijke keuzes en wensen zijn. Deze worden besproken met het behandelteam. Samen wordt daarna de behandeling gekozen die het best bij de patiënt en zijn of haar situatie past.

Internist oncoloog, Felix de Jongh vertelt; “De keuzehulp helpt de patiënt in het maken van de moeilijke keuze tussen de mogelijke behandelingen bij uitgezaaide dikke darm kanker. In eigen vertrouwde omgeving kan de patiënt samen met zijn of haar naasten en eventueel de huisarts de mogelijke behandelingen nog eens goed bekijken. De keuze die de patiënt daarop maakt past bij zijn of haar situatie”.

Keuzehulpen die passen bij zorgverlener én patiënt

Ikazia heeft gekozen voor de keuzehulp van ZorgKeuzeLab. Zij ontwikkelen keuzehulpen samen met wetenschappelijke verenigingen, onderzoekers én patiëntenverenigingen. Zo gaan zij voor onafhankelijke, up-to-date medische inhoud en keuzehulpen die aansluiten op de behoeften van zowel zorgverleners als patiënten.

Bron: Ikazia Ziekenhuis