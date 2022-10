Zorgen IGJ en NZa herkenbaar, actie nodig

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, herkent de zorgen die geuit worden door de IGJ en Nza over de beschikbaarheid van de medische basiszorg voor Wlz-cliënten in kleinschalige woonvormen. “Ook wij maken ons zorgen, maar we zien ook oplossingen.”, zegt Verenso voorzitter Jacqueline de Groot.

Zorgen IGJ en NZa

Gisterenavond brachten IGJ en Nza een persbericht uit waarin zij hun zorgen uitten over de medische basiszorg voor kwetsbaren in kleinschalige woonvormen. “Steeds meer mensen die intensieve langdurige verzorging en begeleiding krijgen in een kleinschalige woonvorm, hebben op dit moment geen toegang tot medische basiszorg. Dan kan leiden tot gezondheidsrisico’s”, concluderen IGJ en NZa in hun bericht. Verenso herkent deze zorgen, die overigens ook gelden voor de zeer kwetsbaren die nog thuis wonen met een Wlz-indicatie. De beroepsvereniging van de dokters voor deze meest kwetsbare patiënten, ziet echter ook oplossingen. En wat Verenso betreft liggen die niet alleen op regionaal niveau.

Oplossing: regierol specialist ouderengeneeskunde voor meest kwetsbaren in eerste lijn

Op dit moment kan de specialist ouderengeneeskunde alleen werken in consult van de huisarts. Dat is soms voldoende, maar niet altijd. Het kunnen voeren van (tijdelijke) regie is steeds vaker nodig, maar in het huidige stelstel niet mogelijk. De Groot: “In een aantal situaties is het belangrijk om de patiënt te kunnen helpen waar dit voor de huisarts niet meer mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan bewoners met dementie en probleemgedrag. Een specialist ouderengeneeskunde kan via een geriatrisch assessment nagaan wat er aan de hand is en de juiste behandeling voorschrijven. Ook kunnen specialisten ouderengeneeskunde een grote rol spelen in de triage, zodat de patiënt de juiste zorg en behandeling op de juiste plaats krijgt. Soms kan dat thuis, maar soms is dat thuis niet meer mogelijk”.

Nodig: randvoorwaarden op orde

Om hier invulling aan te geven, zullen de huidige randvoorwaarden om te functioneren voor de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn moeten worden verbeterd. De Groot: “Op dit moment zijn er nauwelijks contracteermogelijkheden voor specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Dat betekent dat dokters vaak wel willen, maar niet kunnen omdat zij hun werk niet betaald krijgen. Het uurtarief voor het werken in de eerste lijn is te laag; er is geen administratieve ondersteuning en de dossiers van de verschillende dokters sluiten niet op elkaar aan. Bovendien wordt het multidisciplinaire overleg (MDO) niet betaald. Dat vormt bij de hele kwetsbare bewoners de basis om als professionals onderling goed samen te kunnen werken en kennis van de patiënt met elkaar te delen.”

Een must: specialist ouderengeneeskunde aan tafel bij IZA visie eerste lijn

Tenslotte geeft Verenso aan dat volgens het IZA (Integraal Zorg Akkoord) gewerkt gaat worden aan een visie op de eerste lijn. Verenso is door VWS niet gevraagd in de zogenaamde binnenring en ook niet gevraagd om het IZA te ondertekenen. Een gemiste kans wat Verenso betreft. De Groot:” Gezien deze problematiek die in aantallen patiënten de komende jaren alleen maar gaat toenemen, verwacht Verenso een uitnodiging aan de tafel om met de andere veldpartijen te werken aan een visie op de eerste lijn. Voor de toekomst van de ouderenzorg is dat een must”.

Bron: Verenso