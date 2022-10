Online escaperoom maakt diabetes onder kinderen en jongeren bespreekbaar

Veel jongeren van 11 tot en met 25 jaar vertellen hun omgeving niet dat ze diabetes hebben. Ook geven zij aan dat klasgenoten niet begrijpen wat het hebben van diabetes betekent [1]. Praten over hun ziekte met leeftijdsgenoten vinden jongeren met diabetes lastig. Bijvoorbeeld met nieuwe vrienden. De nieuwe online escaperoom Hyper Control laat kinderen en jongeren ervaren hoe het is om diabetes type 1 te hebben. Dit zorgt voor steun en begrip voor hun vriend of klasgenoot met diabetes en kan pestgedrag voorkomen. Het leerzame diabetesspel kan iedereen vanaf nu gratis online spelen.

Bijna 110 duizend Nederlanders hebben diabetes type 1 waarvan naar schatting 10 duizend kinderen van 0 tot en met 19 jaar. Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Iedereen kan diabetes type 1 krijgen. Een vervelende ziekte die zorgt voor een hoger risico op gezondheidsproblemen aan onder meer je hart, bloedvaten, nieren en ogen. De invloed van diabetes op het dagelijks leven is groot, maar voor veel mensen onzichtbaar.

Moeite met diabetes

Juist in de puberteit trekken kinderen en jongeren zich meer los van hun ouders. Ze zoeken in die periode vaker steun bij hun vrienden. Veel jongeren van 11 tot en met 25 jaar vertellen niet aan hun omgeving dat ze diabetes hebben. Bijna de helft van hen geeft aan dat zij met hun ziekte omgaan zonder hulp van de omgeving. Ook geven jongeren van 11 tot en met 25 jaar aan dat klasgenoten niet begrijpen wat het hebben van de ziekte betekent. Bijna 4 op de 10 van hen gaat met hun diabetes om zonder hulp van klasgenoten [2]. Praten over het hebben van diabetes kan helpen. Het zorgt voor steun en begrip van anderen. Daardoor snapt de omgeving dat het meer is dan alleen bloedsuikerwaarden meten en insuline toedienen.

Diabetes bespreekbaar maken

Met de nieuwe online escaperoom Hyper Control kruipen kinderen en jongeren in de huid van Horace Hyper met diabetes type 1. Zij ervaren zo hoe het is om met diabetes te leven en waar je allemaal rekening mee moet houden als je een dag naar het pretpark gaat. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met een hypo (bloedsuikerwaarden laag) en leren wat ze dan moeten doen. Ook ervaren jongeren dat ze insuline moeten toedienen als hun bloedsuikerwaarde hoog is. Zo snappen zij beter hoe het voor hun vriend of klasgenoot voelt om de ziekte te hebben. Met de online escaperoom voelen jongeren met diabetes zich beter begrepen. Dit kan voorkomen dat zij zich buitengesloten voelen of gepest worden. “Ik speelde het diabetesspel in groep 8 om mijn klas en juf uit te leggen wat diabetes type 1 precies is”, zegt Tessa met diabetes type 1 die het spel testte. “Ook in de brugklas heb ik dit jaar met mijn nieuwe klasgenoten de online escaperoom gespeeld. Zij snappen nu beter wat diabetes is. Regelmatig vragen ze hoe het met mij gaat. Dat vind ik superfijn.”

Naast dat de online escaperoom diabetes op een laagdrempelige manier bespreekbaar maakt in de klas, kan het diabetesspel ook gespeeld worden met familie, vrienden of teamgenoten van een sportvereniging. Je speelt het spel in duo’s en met minimaal twee personen.

Winnaar Het Beste Diabetesidee

De online escaperoom Hyper Control is een van de vier winnaars van Het Beste Diabetesidee in 2021. Het idee komt van Liesbeth Spoelstra, verpleegkundig specialist van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Tim Micklinghoff van Raccoon Serious Games heeft vervolgens samen met kinderarts Richard Schol van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Liesbeth het diabetesspel ontwikkeld. Tim en Richard hebben beide diabetes type 1. Afgelopen maanden werkten zij hun idee in de praktijk verder uit waarbij ook meer dan 65 kinderen en jongeren met en zonder diabetes waren betrokken. De online escaperoom werd mogelijk gemaakt door steun van het Diabetes Fonds (die Het Beste Diabetesidee organiseert), Mediq, Abbott, VitalAire Nederland B.V. (onderdeel van Air Liquide Nederland B.V.) en Dexcom. Andere betrokken partners zijn de Bas van de Goor Foundation, Diabetes Vereniging Nederland en Stichting Zorgeloos met diabetes naar school.

Iedereen kan het diabetesspel vanaf nu gratis online spelen via www.hypercontrol.nl.

Over Het Beste Diabetesidee

Het Beste Diabetesidee is bedoeld om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren. Iedereen met een goed idee of praktische oplossing kan een idee inzenden. Een jury maakt een eerste selectie van de ideeën. De aanvragers werken deze vervolgens uit in een projectplan. Uiteindelijk kiest de jury één of meerdere winnaars van Het Beste Diabetesidee. De winnaars ontvangen financiële ondersteuning van het Diabetes Fonds om hun ideeën uit te voeren.

Meer informatie: https://www.diabetesfonds.nl/wat-we-doen/het-beste-diabetesidee

Over diabetes en het Diabetes Fonds

Iedere week krijgen meer dan duizend mensen in ons land de diagnose diabetes. Inmiddels zijn er al ruim 1,2 miljoen Nederlanders met deze ziekte. En daar valt niet ‘prima mee te leven’, zoals mensen weleens denken. Integendeel. Het is vaak het begin van allerlei problemen. Daarom maakt het Diabetes Fonds zich sterk om diabetes te voorkomen en te genezen. Onze droom? Een toekomst waarin iedereen in goede gezondheid kan opgroeien. Waarin generatie na generatie diabetesvrij kan leven. Tot die tijd willen we alle mensen met diabetes én hun naasten hun vrijheid teruggeven. Stap voor stap. Ons wapen: wetenschappelijk inzicht. Ook proberen we iedereen die gezonder wil leven te helpen met praktische informatie, tips en eenvoudige hulpmiddelen. En dagen iedereen uit om deze positieve verandering verder te brengen. Van individuen en families tot aan zorgverzekeraars, de voedingsindustrie en vooral de politiek. Meer informatie: www.diabetesfonds.nl

Bron: [1,2] Nederlandse Diabetes Federatie. (2021). Verkenning Jongerenvraagbaak diabetes.