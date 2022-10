Burgerinitiatief om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen

Humanistisch Verbond en BNNVARA slaan handen ineen na succesvolle petitie

Het Humanistisch Verbond tilt haar campagne om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen naar een hoger niveau. Na een succesvolle petitie met meer dan 40 duizend ondertekenaars lanceert de organisatie samen met BNNVARA een burgerinitiatief. Als evenveel mensen dit tekenen (ook 40 duizend) móet de Tweede Kamer het voorstel in behandeling nemen.

Maak abortus onderdeel van de reguliere zorg

In Nederland staat abortus nog altijd in het Wetboek van Strafrecht (artikel 296). Officieel is het nog steeds strafbaar, ook al is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Fiona Fortuin van het Humanistisch Verbond: “Wij vinden dat je vrij moet kunnen zijn om het leven naar eigen wens vorm te geven. Dat betekent ook dat jij bepaalt of je wel of geen kinderen wilt, en als je onbedoeld zwanger raakt daar zelf een keuze in kunt maken. Abortus is geen misdaad.”

Omdat abortus in het Wetboek van Strafrecht staat, is de abortuszorg geen onderdeel van het reguliere zorgstelsel. Wij vinden dat het hier wél onderdeel van moet zijn. Zodat het goed verankerd en beschermd is in de Nederlandse wet. En zodat abortus onder dezelfde wet- en regelgeving valt als bijvoorbeeld een behandeling door een medisch specialist in het ziekenhuis. Humanistisch geestelijk verzorger Kiki Biel, oprichter van de abortusgespreksgroepen, ondersteunt het burgerinitiatief: “Nu is abortus nog altijd een taboe, een misdaad zelfs. Door abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen, veranker je niet alleen de keuzevrijheid, maar open je ook het gesprek.”

Als de 40 duizend handtekeningen behaald worden, vindt het inlevermoment van het Burgerinitiatief plaats op 22 november. De actie gaat gepaard met een vierdelige docuserie van Spuiten en Slikken over hoe veilig en beschermd het recht op abortus in Nederland is.

Humanistisch Verbond in actie voor de vrije keuze voor abortus

Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een vrije en menswaardige samenleving. Vanuit die gedachte beschermen we de vrije keuze voor abortus. Want het anti-abortusgeluid groeit, ook in Nederland. Op landelijk niveau ondersteunt het Humanistisch Verbond mensen die een abortus ondergaan:

Bekijk ons hele dossier ‘Abortus is geen misdaad’

In juli is door het Humanistisch Verbond de allereerste belangenorganisatie rondom abortus en anticonceptie opgericht: Ava. Lees erover op Avahelpt.nl

We voeren actie voor bufferzones bij abortusklinieken om intimiderende anti-abortusdemonstranten op afstand te houden van bezoekers. 9 van de 14 klinieken hebben nu een bufferzone of demonstratieregels om bezoekers te beschermen.

Samen met De Bovengrondse zijn we de Abortusbuddy’s gestart om mensen die niet alleen naar de kliniek willen, te vergezellen in hun bezoek aan een kliniek. Kijk op www.samennaardekliniek.nl

We publiceren persoonlijke ervaringen van mensen die te maken hebben gehad met een abortus en stimuleren mensen te luisteren naar andermans abortuservaring zonder oordeel via www.openoverabortus.nl

De Gespreksgroep ‘Levensvragen na abortus’ biedt een veilige omgeving om je ervaringen met een abortus te delen met anderen. Gespreksgroep levensvragen na abortus – Humanistisch Verbond

Het Abortusvertelspel is door ons ontwikkeld om jou te helpen om over je abortus na te denken en erover te praten met anderen. Bestel het abortus vertelspel