Stoptober 2022 weer een succes!

Ruim 50.000 mensen deden mee aan deze Nationale stoppen met roken actie

Vandaag is de laatste dag van Stoptober en ruim 50.000 deelnemers hebben een stoppoging gedaan. Uit onderzoek weten we dan 70% het 28 dagen volhoudt om niet te roken, 50% rookt na 3 maanden nog steeds niet en 25% is na een jaar nog steeds rookvrij. De ambassadeurs hebben het ook goed volgehouden. Tim Coronel: “Het gaat hartstikke goed. Zo goed zelfs dat het me eigenlijk nu helemaal geen moeite kost. Ik ben echt zo blij dat ik ervan af ben. Ik zou iedereen willen aanraden mee te doen aan Stoptober.” Eva Simons: “Ik ben echt heel trots op mezelf. Afgelopen weekend heb ik opgetreden op ADE dance event en dat was echt wel een ultieme test voor me. En deze heb ik doorstaan. Het gaat goed al 4 weken rookvrij en nu door, ik ga volhouden.” Tommie Christiaan: “ ik heb al 4 weken geen sigaret meer aangeraakt. Wel vape ik af en toe nog maar ook daar ga ik nu helemaal mee stoppen zodat ik echt kan zeggen dat ik helemaal rookvrij ben.” Arno Kantelberg:“28 dagen rookvrij en still going strong. De gordijnen ruiken weer fris er is meer lucht. Kortom blij dat ik met Stoptober heb meegedaan.”

10e editie Stoptober

Volgend jaar is de 10e editie van Stoptober. Carla van Gils voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en één van de directeuren van KWF: “Goed om te zien dat Stoptober nog steeds leeft en elke keer weer zoveel mensen weet te helpen bij het rookvrij worden. Volgend jaar is alweer de 10 editie van Stoptober en we kijken er naar uit om dan de 500.000ste stopper te mogen verwelkomen. Het is belangrijk dat in een tijd waar jongeren steeds meer gaan vapen -wat vaak een opstapje is van het roken van sigaretten- er ruim aandacht wordt gegeven aan de voordelen van niet roken en stoppen met roken. Dat blijft toch echt het grootste cadeau aan jezelf. “