Herhaald enkelletsel komt vaak voor, maar het risico is te verkleinen

Afgelopen dinsdag moest Owen Wijndal tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Glasgow Rangers helaas het veld verlaten met een geblesseerde enkel. Hij hoopt dat de blessure meevalt, het was dezelfde enkel waar hij eerder dit seizoen ook last van had.

Of er bij Wijndal daadwerkelijk sprake is van herhaald (recidief) enkelletsel is niet bekend. In zijn algemeenheid komt het vaak voor dat sporters een herhaling van een enkelletsel meemaken, zeker als er sprake is van bandletsel. Ruim een derde van de enkelbandletsels is een recidief.

Een enkelbandletsel is een veelvoorkomende blessure, waarvan ook veelvuldig onderzocht is wat werkt om een (nieuwe) blessure te voorkomen. Er zijn meerdere methoden om enkelblessures te voorkomen: enkels intapen, oefeningen en de enkelbrace. Alle drie de methoden werken. De kans op een nieuwe enkelblessures wordt hiermee verkleind met ongeveer 40 procent.

Om nieuwe enkelbandletsels te voorkomen is het advies om de preventieve maatregel vol te houden. Het is daarom belangrijk dat sporters een methode of maatregel kiezen die bij hen past, zo houden ze het gebruik er van langer vol. Uit onderzoek is gebleken dat het combineren van preventieve middelen of maatregelen geen meerwaarde heeft. Dus één methode kiezen en deze volhouden is genoeg.

Ellen Kemler, senior onderzoeker/projectleider, VeiligheidNL