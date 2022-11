207.000 euro voor onderzoek behandeling long-COVID klachten

Alhoewel de aantallen van corona gevallen op dit moment weer dalen hebben sommige patiënten na het doormaken van Corona langdurig aanhoudende klachten. Extreme vermoeidheid, benauwd zijn en concentratieproblemen zijn voorbeelden van deze klachten. In de volksmond staat dit beter bekend als ‘Long-COVID. Een sluitende verklaring van deze langdurige klachten is nog niet gevonden. Tot op heden zijn er geen duidelijke diagnostische criteria, behandelingen en follow-up mogelijkheden voor Long-COVID. In de regio Rijnmond slaan de ketenpartners hun handen ineen om dit gezamenlijk te onderzoeken in de CO-RRECT studie.

Op 16 november 2022 ontvingen Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus MC voor de CO-RRECT studie via de Stichting BeterKeten een subsidie van €207.000. Met dit bedrag kunnen zij het onderzoek starten. ‘Samen met alle betrokkenen inventariseren we welke behandelingen voor long-COVID worden gegeven. Wat werkt verwerken we in een gepersonaliseerde behandelwijze op maat voor de patiënt. Daarmee verbeteren we de zorg in onze regio’, aldus hoofdonderzoeker Gert Jan Braunstahl.

CO-RRECT onderzoek



Het CO-RRECT onderzoek is een vervolg op het in 2020 gestarte CO-FLOW onderzoek, waarin 700 COVID-19 patiënten 2 jaar zijn gevolgd om inzicht te krijgen in de langetermijngevolgen en resultaten van zorg. Bij het CO-RRECT onderzoek wordt de samenwerking uitgebreid met de kennis van de huisartsen. Deze brede samenwerking is essentieel om huidige diagnostische criteria, behandelingen en follow-up mogelijkheden goed te evalueren en te komen tot een gepersonaliseerde behandeling van huisarts tot specialist.

Samenwerking zorgverlener bij Long-COVID



Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking tussen verschillende zorgverleners, zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen en de longartsen. Hierin zal Franciscus een centrale rol spelen, mede door de aanwezige speciale long-COVID polikliniek. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van longartsen Gert-Jan Braunstahl van Franciscus, Merel Hellemons van het Erasmus MC, professor Longgeneeskunde Joachim Aerts en hoofddocent Revalidatiegeneeskunde Rita van den Berg-Emons van het Erasmus MC. ‘Bij dit onderzoek zijn zowel de huisartsen als verschillende specialisten betrokken, zodat er beter samengewerkt wordt en uiteindelijk alle patiënten in de regio de zorg krijgen volgens de laatste inzichten, en op de juiste plaats.’, aldus longarts Merel Hellemons.

Stichting BeterKeten



De Stichting BeterKeten die het onderzoek financiert heeft als doel het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschap. Voor de 5de keer investeert de stichting in drie veelbelovende gezamenlijke promotietrajecten, waarvan de CO-RRECT studie er dit jaar één is.

Topklinisch opleidingsziekenhuis



Als topklinisch ziekenhuis vervult Franciscus een belangrijke rol in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft onderzoek door artsen, maar ook door verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Door onderzoek te doen streven we er naar om continue bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg.

Bron: www.franciscus.nl/wetenschap